El Correllengua incidirà en el valor del català com a eina d'inclusió social

Aquest pròxim mes de juliol s'iniciarà la vint-i-tresena edició del Correllengua , la mobilització per la llengua i la cultura més important del país que la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana ( CAL ) organitza des de 1996.En l'edició enguany, el Correllengua vol recordar la figura del poeta i escriptor Pere Calders, de qui es commemora el 25è aniversari del seu traspàs i l'obra del qual és un clam contra la manca de drets i llibertats que històricament ha patit la societat catalana.A més de reivindicar Calders, el Correllengua pretén adreçar-se a totes les persones que no tenen el català com a llengua materna per tal que vegin, en l'idioma, un vehicle d'arrelament i una font de coneixement de la societat d'acollida.on Pere Calders va estiuejar 29 anys, en el qual tindran lloc activitats lúdiques i reivindicatives entorn la llengua i la cultura catalanes.a la seu de la CAL.