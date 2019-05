Turisme massiu

El col·lectiu Tot inclòs exigeix radicalment el canvi de model econòmic i social que sustenta aquestes illes.

Tot Inclòs ha manifestat la seva preocupació per la deriva de creixement i insostenibilitat iniciada a les nostres illes ara fa mig segle, responsable de les principals agressions al nostre territori així com de les emissions de gasos que agreugen el canvi climàtic. Un model amenaçat per la crisi energètica que vindrà degut a l'esgotament dels recursos energètics fòssils, fet que no permetrà sostindre el model econòmic, polític i social actual. Un model que, a més, depèn de factors externs (importació de turistes i materials, clima, disponibilitat energètica ... ), pel que si algun dels pilars que el suporta cau, pot esdevenir en un col· lapse econòmic i social.

Apunta que ja porten 5 anys visibilitzant i denunciant els danys i conseqüències del turisme a les nostres illes, des del col· lectiu Tot Inclòs ens veiem amb coratge per fer un balanç de la legislatura 2015-2019 en matèria turística a nivell autonòmic i insular. Una legislatura que, recordem, ha estat governada per la coalició formada pel PSIB i Més per Mallorca tant en el Parlament com en el Consell, en aquesta darrera institució juntament amb Podem.

En aquest document pretenen evidenciar, de manera breu i concisa, dues qüestions: les polítiques aplicades ( o no) en matèria turística i les conseqüències d'aquestes. Per acabar, en vista de la falta de plantejaments valents dels partits que es presenten a les eleccions autonòmiques i municipals, proposem una sèrie de mesures encaminades a iniciar el, entenem, canvi necessari per assolir unes illes més verdes, justes i lliures.