llibertats

El CGPJ es veu obligat a rectificar i destina el jutge Santi Vidal al jutjat social 27 de Barcelona

El jutge Santi Vidal tornarà a exercir de jutge d’aquí a molt pocs dies, i ho farà al jutjat social número 27 de Barcelona. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat aquest matí el Reial Decret que elevarà al Ple amb una seixantena de nomenaments de jutges, entre els quals hi ha el de Santi Vidal, que havia estat apartat de la carrera judicial per motius ideològics. Un cop aprovat pel Ple i publicat al BOE, tràmits que tindran lloc en els propers dies, el jutge Vidal prendrà possessió en el seu nou càrrec al jutjat social 27 de Barcelona.

El CGPJ s’ha vist obligat a rectificar arran de la sentència 296/19 de la Sala Tercera, Secció Sisena del Tribunal Suprem, que donava la raó al recurs presentat pel Col·lectiu de Juristes Drets contra la decisió del març de 2018 del Consell General del Poder Judicial de no readmetre el Jutge Vidal un cop acomplerta la sanció de tres anys imposada pel propi CGPJ el 26 de febrer del 2015. El CGPJ havia pres la decisió de mantenir la suspensió de Santi Vidal basant-se en l’argument que el jutge no superava el test d’aptitud per manca de lleialtat constitucional (un test que ara ja està prohibit pel TC).

Ara fa dos mesos, el Tribunal Suprem donava la raó a Drets i ordenava la readmissió a la carrera judicial del jutge Santi Vidal amb efectes retroactius pel que fa a tots els seus drets de caràcter econòmic i de carrera professional.



Amb el reingrés de Santi Vidal a la carrera judicial, més de quatre anys després de la seva suspensió, es posa fi a un periple jurídic que ha posat contra les cordes la independència del poder judicial i que pel camí ha obligat a anul·lar, gràcies a la tasca voluntària dels advocats de Drets, el test d'aptitud per manca de lleialtat constitucional que va aplicar el Consejo General del Poder Judicial i que permetia a aquest organisme fer purgues ideològiques. El procés encapçalat per Drets i per Santi Vidal ha servit també per defensar els drets fonamentals i posar en evidència la discriminació ideològica en certs estaments judicials.

El jutge Santi Vidal s'ha mostrat molt satisfet de poder tornar a exercir de jutge ben aviat, una feina de la qual no s'hauria volgut apartar mai ja que és la seva autèntica vocació.

Drets

L'associació Drets és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals del dret que actua contra la catalanofòbia i en defensa de la societat catalana. Va néixer l'octubre de 2014 i des d'aleshores ha emprès múltiples accions judicials. Les despeses derivades de les seves accions les assumeixen gràcies a les campanyes de micromecenatge ciutadà.