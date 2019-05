Corrupció

Dolors Sabater exigeix a Santiago Abascal i Pablo Casado explicacions públiques sobre el finançament de l’Ajuntament de Badalona al candidat de VOX a les europees

Dolors Sabater ha confirmat aquest matí que Jorge Buxadé, cap de llista de VOX al Parlament Europeu, va ser cessat durant el seu mandat com alcaldessa de Badalona a inicis de 2016 després de descobrir que estava contractat de manera opaca a una Fundació lligada a l’Ajuntament. La notícia, apareguda a eldiario.es aquest matí, prova que el candidat ultra va cobrar de l’erari públic badaloní la quantitat de 110.000 euros entre 2012 i 2015, quan Albiol era alcalde de la ciutat i president de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

L’ex-alcaldessa i ara candidata per la coalició Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Més, ha aclarit que durant el seu govern, en relació amb la citada Fundació, “el primer que vam fer va ser encarregar una auditoria per conèixer quina feina i com es gestionava des de la Fundació, perquè ens va sorprendre que els òrgans fiscalitzadors no en tinguessin coneixement de la seva activitat”. Sabater ha aclarit que la Fundació té finançament 100% públic i que per això mateix, el president/a és l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament. El contracte amb l’advocat ultra Jorge Buxadé va ser finiquitat a inicis del 2016, un cop entregada l’auditoria i conèixer que la Fundació tenia la seva assessoria jurídica en mans d’un ex-falangista conegut per la seva ideologia ultra. Per substituir-ho, aclareix, es va posar un advocat funcionari de l’Ajuntament.

Dolors Sabater i la seva candidatura han exigit a Santiago Abascal, president de VOX, que aclareixin si els pagaments per part de l’Ajuntament de Badalona a un dels seus membres destacats i fundadors del partit han anat a parar a finançar el partit d’ideologia ultra; i ha exigit també que el candidat quedi destituït immediatament. També ha demanat a Pablo Casado, president del PP espanyol, si coneixia aquesta pràctica per part del seu candidat a Badalona, Xavier García Albiol, i li ha exigit una explicació pública.

Demana al PSC que es desvinculi de SCC, fundada pel mateix Buxadé

L’ex-alcaldessa i candidata també ha aprofitat per a interpel·lar al PSC sobre la polèmica, i li ha demanat que trenqui vincles amb l’entitat espanyolista Societat Civil Catalana. Aquesta entitat, que s’ha manifestat a favor de la unitat de l’Estat Espanyol, en connivència amb diferents organitzacions franquistes, nazis i d’extrema-dreta,va ser fundada al 2014 per Jorge Buxadé, mentre cobrava mensualment factures en nom de l’Ajuntament de Badalona. “Mentre SCC no aclareixi el seu finançament i hi hagi el mínim dubte que ha pogut estar finançada de manera irregular per diner públic dels veïns i veïnes de Badalona, el PSC hauria de trencar tots els vincles existents amb aquesta entitat immediatament”, ha dit Sabater.