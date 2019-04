Municipals 2019

La CUP de Tàrrega definirà el programa en una jornada de treball

La CUP de Tàrrega acabarà de definir el programa electoral mitjançant una jornada de treball oberta i participativa. L'acte es realitzarà el proper dissabte 6 d'abril a les 19h a l'espai de l'Oficina Jove de Tàrrega.

Segons membres de la formació, “aquesta jornada de treball estarà oberta a la participació ciutadana amb l'objectiu de posar en comú les propostes emmarcades dins els eixos fonamentals que la nostra formació hem estat tractant i madurant durant els últims quatre anys a l'ajuntament”. Durant la jornada realitzaran grups de treball adaptats als diferents interessos i inquietuds dels assistents. La intenció, diuen, “es refrescar i actualitzar totes les línies mestres d'actuació amb les noves aportacions que puguin sorgir durant la jornada i també afegir-hi els nous eixos que es puguin presentar a debat”.

Des de la formació recorden que l'octubre passat ja van realitzar una assemblea oberta on van deixar clara la seva intenció de “posar al servei del conjunt de la ciutadania de Tàrrega l’experiència, els coneixements i la força per a treballar en una alternativa institucional, amb una candidatura àmplia, republicana i emprenedora. Una candidatura amb unes idees i unes propostes clares, pensades i definides per Tàrrega i amb la col·laboració de la gent de Tàrrega”.

Per als cupaires això passa per diferents eixos: “governar de forma oberta, transparent i participativa, conjuntament amb ciutadania i associacions; potenciar les polítiques socials com a eix vertebrador i cohesionador de ciutat; potenciar el territori i el medi ambient i treballar per la recuperació de la gestió púbica i democràtica dels serveis públics com un dels pilars bàsics al voltant del qual pivota el compromís de l'esperada construcció de la República Catalana”. Per aconseguir-ho, afirmen que “la mobilització i implicació populars són imprescindibles”.