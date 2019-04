Antimiliatrisme

La campanya Banca Armada denuncia a la junta d’accionistes del Banc Santander la seva col·laboració amb la indústria armamentista

El passat divendres 12 de d'abril dues activistes de la Campanya Banca Armada van participar a la junta d’accionistes del Banc Santander que es va celebrar a Santander. Enrique Molina y Núria García, de SETEM Catalunya, van posar el focus en totes les empreses que està finançant el Banc Santander i contribueixen al negoci de la guerra i de la militarització de fronteres.

Tal com va assenyalar Enrique Molina, empreses com Maxam, finançada amb un total de 165 milions d'euros en crèdits, mostren la complicitat del Banc Santander amb les guerres i els desplaçaments forçats: "Maxam és una de les empreses d'explosius militars més grans del món, que en el passat va ser responsable de la fabricació de mines anti-persona i bombes de dispersió, i també ha estat recentment involucrada en una polèmica per la venda d'armes amb destinació a la Guerra de Síria".

Per la seva part, Núria García va assenyalar el suport económic del Santander a empreses productores d'armes nuclears, com Honeywell International, "una de les empreses amb major implicació en la indústria d'armament nuclear, especialitzada en el manteniment de míssils". García va remarcar el fet preocupant que potencies com "Estats Units o Rússia s'han retirat del Tractat de Forces Nuclears de Mitjà Abast, un històric acord de desarmament signat durant la Guerra Freda".

En total 24 accionistes van delegar 75.173 accions per tornar a denunciar les inversions de l'entitat financera en empreses productores d'armament. En total, el Banc Santander finança 18 empreses productores d’armes i de sistemes de securització de fronteres: Safran, Boeing, Embraer, Airbus Group, Leonardo, Maxam, Fluor, Honeywell International, Thales, Moog, Indra, Navantia, United Technologies corps, Mitsubishi Heavy Industries, Rheinmetall, Thyssenkrupp, Rolls Royce Holdings i Cobham.

Intervenció de Kike Molina: https://youtu.be/Ygry0aEd2oI

Intervenció de Nuria García: https://youtu.be/8juhNgrhRHg

Resposta d'Anna Patrícia Botín, presidenta del Banc Santander: https://youtu.be/YoUDgO86WeI