Dia Internacional contra el Racisme

Save the Children alerta sobre la criminalització que pateixen els menors migrants no acompanyats

Amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la iscriminació Racial, que es commemora cada 21 de març, Save the Children demana a totes les administracions responsables de tutelar nens, nenes i adolescents migrants que estan sols, que implementin una millor coordinació entre elles per pal·liar la desprotecció social que acaba contribuint a la criminalització dels menors migrants, l’augment de l’odi i, en última instància, originant episodis violents, com els viscuts recentment contra un centre d’acollida de Castelldefels.

En un dia com avui, Save the Children vol mostrar la seva preocupació per l’auge dels discursos que criminalitzen els nens i nenes migrants que han arribat sols arreu de l’Estat “Els menors no acompanyats pateixen el desarrelament de trobar-se en un país estranger sent infants i sense comptar amb la protecció de cap familiar adult. Majoritàriament són adolescents marroquins i d’altres països africans i, per això, en ocasions són víctimes del racisme i la xenofòbia per una part de la societat que veu en ells delinqüents enlloc del que són: infants vulnerables que han de ser protegits”, explica Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children a Catalunya.

El perfil dels menors migrants no acompanyats és d’especial vulnerabilitat. A més, tenen necessitats especifiques pel que fa l’accés a la documentació, l’aprenentatge de l’idioma o la regularització administrativa. Save the Children recorda que la responsabilitat de la seva inclusió social no és només dels sistemes de protecció de les comunitats autònomes, sinó de la resta d’actors implicats i dels recursos existents. L’organització treballa, en coordinació amb d’altres organitzacions i les administracions publiques, a Catalunya, Melilla o Andalusia atenent a aquests nens i nenes que estan sols.

Save the Children considera que hauria d’existir una fórmula d’obligat compliment per al repartiment entre les comunitats autònomes dels menors no acompanyats amb l’objectiu que s’asseguri que cap circumstancia pot exposar-los a risc o desprotecció. Aquesta formula hauria d’establir criteris per al trasllat dels menors, així com estàndards mínims de qualitat perquè no es produeixin situacions de saturació dels recursos de les comunitats i ciutats autònomes d’entrada que generen deficiències en la seva protecció. L’organització també demana que, tot i que siguin les comunitats autònomes les que tenen les competències en matèria d’acollida i protecció de menors, és l’Estat que ha ratificat les obligacions i convenis europeus i internacionals en matèria de protecció de la infància, per la qual cosa hauria de vetllar pel seu compliment.

A Catalunya, 3.584 nens, nenes i adolescents van arribar sols l’any 2018. La previsió per aquest 2019 és que la xifra sigui de 5.500, més del triple de fa dos anys. Davant d’aquesta situació, l’executiu català va presentar recentment l’Estratègia Catalana per a l’Acollida i la Inclusió dels Infants i Joves Emigrats Sols per garantir el dret a una atenció digna i posar al centre de l’acció els nens i nenes. “Donada l’amplitud i complexitat del fenomen, més enllà de les mesures contemplades a l’estratègia, seria necessària una reforma completa del sistema de protecció a la infància que prengués com a referència el sistema holandès o italià. En aquests països els itineraris són clars i tots els nens i nenes no acompanyats passen per un mateix centre on es fa el registre, la identificació i la detecció de vulnerabilitats. Des del primer moment se’ls informa dels seus drets i deures i són assessorats per una persona professional que els acompanya durant tot el procés”, destaca Rivas.

Save the Children considera que aquesta estratègia institucional és concreta pel que fa a les actuacions que es volen implementar però encara manca un calendari de posada en marxa d’aquestes accions així com l’assignació del pressupost corresponent. A més, és necessari incidir en el treball transversal i la coordinació entre els diferents departaments perquè l’acollida i la inclusió d’aquests infants i adolescents sigui un èxit.

