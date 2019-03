Llibertat d'expressió

MÉS per Palma considera que la decisió de la Junta Electoral és un atac directe a la llibertat d’expressió i d’idees

MÉS per Palma considera que la decisió de la Junta Electoral de les Illes Balears (JEIB) és un atac directe a la llibertat d’expressió i d’idees i una regressió democràtica. Els ecosobiranistes acusen a la JEIB de prendre part per donar validesa als arguments de l’extrema dreta, quelcom que consideren “inaudit”.

En aquest sentit a més, la formació ecosobiranista considera que amb la resolució del recurs interposat ahir per MÉS per Palma, la JEIB ha perdut tota legitimitat i autoritat, donat que ha entrat a valorar i interpretar la simbologia del llaç amb la senyera, tot i que és àmpliament reconegut socialment aquest llaç com a símbol en defensa de la llengua catalana i la immersió lingüística.

A més, els ecosobiranistes recorden que els llaços quadribarrats van ser penjats al 2013, en suport a la lluita dels i les docents i en defensa de la llengua catalana, en plena polèmica del govern Bauzà, que volia fer retrocedir la normalització lingüística als centres escolars. Des de llavors, han passat fins a 3 eleccions i, en cap moment, ningú ha considerat que fos simbologia en defensa del procés d’independència de Catalunya.

Per això, MÉS per Palma ha penjat una bandera LGTBI+ i una lila en referència a la lluita feminista en substitució dels llaços quatribarrats al considerar que, de la mateixa manera que els llaços de la senyera, que fan referència a la llengua catalana, no tenen cap vinculació amb la denúncia interposada per Vox.