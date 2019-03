La CUP Sant Sadurní incorpora la filosofia mediambiental d’AMI al seu programa electoral

La CUP Sant Sadurní (Candidatura d’Unitat Popular) ha arribat a un acord amb formació política ecologista i municipalista Alternativa Municipal Independent (AMI), que no està dissolta però que està inactiva políticament avui dia, de cara a les properes eleccions municipals de Sant Sadurní d’Anoia per tal de donar continuïtat a la filosofia ecologista. La CUP incorpora al seu programa electoral les propostes i iniciatives programàtiques d’AMI però sobretot la filosofia ecologista que AMI té vers el medi ambient. AMI ja no es va presentar a les darreres eleccions municipals del 2015 i tampoc tenia intenció de fer-ho en aquestes del 2019, però amb aquest acord es vol donar continuïtat al seu projecte mediambiental per a la vila, del que encara avui gaudim del seu llegat com la recollida porta a porta, essent un dels municipis amb més percentatge de reciclatge de deixalles, entre d’altres, ja que AMI va estar en el govern municipal en dues legislatures amb el control de les regidories de medi ambient, participació ciutadana i ensenyament.

Una manera compartida d’entendre la política

No obstant, la manera d’entendre la política de les membres de l’AMI anava molt més enllà de la seva activitat institucional. Les membres d’aquesta agrupació, estaven estretament lligades al teixit associatiu de la vila i venien de l’activisme ecologista, veïnal i d’esquerres. Aquesta manera compartida d’entendre la política ha facilitat l’entesa amb la CUP que també vol posar en valor les experiències municipalistes i assembleàries que l’han precedit.

L’AMI, formació vinculada formalment a les EPM (Entesa pel Progrés Municipal) i present a les eleccions municipals entre els anys 2003 i 2011, considera que la CUP de Sant Sadurní és qui millor representa els valors que van portar a aquesta formació a presentar-se tres vegades a les eleccions. Les coincidències programàtiques entre la CUP i l’AMI van més enllà de l’ecologisme. L’assemblea local dels cupaires vol destacar l’herència de l’agrupació municipalista també en àmbits com la transparència o la participació ciutadana. Així mateix, l’esperit municipalista i assambleari que representa l’AMI, també encaixa perfectament amb la manera de treballar de la CUP.

El llegat de l’AMI a Sant Sadurní.

En la seva trajectòria com a formació política present a l’Ajuntament de Sant Sadurní, l’AMI va formar part de l’equip de govern primer amb ERC i CiU (2003-2007) i posteriorment només amb CiU (2007-2011). En aquests dos mandats, l’agrupació encapçalada per Isidor Rando va impulsar el sistema de recollida porta a porta que va convertir Sant Sadurní en un dels pobles promotors d’aquest model, amb unes de les quotes de reciclatge de residus més altes de Catalunya. Rando va ser regidor de Medi Ambient i de Participació Ciutadana. Va tenir una intensa activitat al consistori iniciant polítiques de participació com el debat de la vila, els tallers participatius o l’acord per a fer consultes populars sobre la Triola o la Bòbila. El regidor de l’AMI, va ser també l’artífex del reglament de participació ciutadana que encara està vigent actualment.