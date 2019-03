internacionalització

La CUP es reuneix amb eurodiputats a Brussel·les per traçar estratègies conjuntes amb els pobles d’Europa

El diputat de la CUP Crida Constituent, Carles Riera, s’ha reunit avui a Brussel·les amb diversos eurodiputats del Parlament europeu per abordar el context polític que viu a Catalunya, fruït del procés d’autodeterminació.

Durant el matí d’avui Riera ha mantingut reunions bilaterals amb l’equip de Martina Anderson, eurodiputada del Sinn Feinn; Gabrielle Zimmer, presidenta del grup parlamentari de Die Linke i amb l’eurodiputada del Bloco d’Esquerda, Marisa Matias, per fer un anàlisi del context polític actual i una retrospectiva de tot el que ha passat durant els darrers anys fins a dia d’avui al Principat.

A les reunions amb els eurodiputats, Riera ha fet una exposició de la greu situació de retallada de drets civils i polítics que es viu a l’Estat espanyol i com, fruït del procés d’autodeterminació de Catalunya, la persecució policial i jurídica del moviment independentista ha augmentat sense precedents. També ha compartit l’anàlisi sobre la intensitat política que ha viscut la societat catalana i com durant la tardor del 2017 hi va haver un procés d’autoorganització popular que va ser clau per a celebrar el referèndum d’autoderminació.

Per altra banda, també s’ha abordat la necesitat de traçar estratègies conjuntes amb els pobles d’Europa per fer front a l’augment del feixisme i l’extrema dreta i s’ha demanat un treball amb la societat civil per enfocar aquest conflicte no només com a un problema de Catalunya, sinó com un greuge democràtic a tot Europa que marca un abans i un després pel què fa a la garantia de drets civils, polítics i de llibertats individuals. “El cas català és un exemple més de la necessitat de bastir fronts comuns contra l’extrema dreta i per lluitar contra regressió de drets socials civils i polítics a Europa. La negació del dret a l’autodeterminació n’és un exemple i cal que els pobles d’Europa se solidaritzin i ho llegeixin com una lluita pròpia”, ha assegurat Carles Riera.

Finalment, s’ha insistit amb què la solució democràtica al conflicte català passa per la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació i és per aquest motiu que cal seguir teixint aliances internacionalistes amb la resta de pobles d’Europa.