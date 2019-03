Per la República

La CUP centra la seva energia en el municipalisme per avançar cap a l'alliberament nacional i social

La Candidatura d’Unitat Popular es ratifica en la decisió de no participar en els eleccions espanyoles del proper 28 d’abril i considera que el proper gran repte que generarà les condicions veritablement favorables a l'exercici de l'autodeterminació són les eleccions municipals per tal de que es pugui generar, des de baix i des de l'esquerra, un nou camí cap a l'autodeterminació, la sobirania, i la reconstrucció d'un país trencat per la crisi. En aquest sentit, es reafirma amb què la clau de la sobirania la continua tenint el poble català i només és des d’aquí que es podrà exercir.

Per altra banda, la falta d’un full de ruta a Catalunya, la majoria abassegadora de les opcions contràries el dret a l'autodeterminació i el terreny poc fèrtil d'aliances polítiques al conjunt de l'Estat situen l’opció del bloqueig en via morta. I encara menys compartim l'opció de condicionar acords polítics, tornant al conegut «peix al cove» perquè aquesta via no estarà orientada a l'exercici de l'autodeterminació i la sobirania, i en canvi si contribuiran a enfortir opcions de reforma i enfortiment de l'estat.

En relació a aquesta qüestió, la CUP ha decidit avui en Consell Polític que no confrontarà amb opcions independentistes i d'esquerres que aposten per participar en aquestes eleccions, però ha demanat a Front Republicà que s’abstingui de fer passos irreversibles i que no incorpori candidats municipals, càrrecs electes i càrrecs orgànics en les seves llistes.

La CUP també considera que som davant d’un final de cicle polític evident i critica que el govern s’ha demostrar incapaç de traçar un full de ruta real i efectiu que ens permeti sortir d’aquest atzucac, deixant el país en la intempèrie política en plena ofensiva de l’Estat espanyol.

Com recordava la diputada de la CUP, Maria Sirvent, aquesta setmana al ple de Parlament de Catalunya, aquest govern s’ha convertit en el govern de «l’independentisme business friendly» completament allunyat de les promeses fetes durant la investidura de Quim Torra «de més justícia social, més redistribució de la riquesa i més atenció publica de més qualitat» i ha malbaratat absolutament el mandat sorgit del referèndum de l’1-O.

La formació va posar en marxa aquest dijous, amb un gran acte a Barcelona, la seva campanya per a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Per la CUP és prioritari ara mateix enfortir les institucions catalanes començant pels ajuntaments del país i desplegar una estratègia des des la base que es permeti recuperar la iniciativa política com a país. Allò importat no és el que es faci des de l’Estat sinó el que fem nosaltres des de Catalunya. I aquest nou cicle polític passa inevitablement per la consolidació i l’ampliació de «municipis valents» que ens permetin avançar cap a l'alliberament nacional i social del Països Catalans