Municipals 2019

La Crida per Sabadell fa balanç de la tasca realitzada i exposa tot allò que resta per fer

La Crida per Sabadell fa balanç de la tasca realitzada i exposa tot allò que resta per fer

Amb la campanya LA CRIDA FEM BALANÇ! s’ofereix a tota la ciutadania de Sabadell participar de la valoració de la feina feta durant el mandat

Les trobades de balanç als districtes 3, 4, 6 i 7 ja s’han realitzat: els tres restants són els districtes 1, 2 i 5

A cada trobada s’estan explicant les principals actuacions que s’han fet als barris d’aquella zona i s’està obrint un espai perquè tothom pugui fer preguntes, demanar explicacions o presentar propostes

A pocs mesos de finalitzar el mandat, des de la Crida per Sabadell creiem que és la nostra obligació explicar a tota la ciutadania què hem fet i què no hem pogut fer encara.



Aquest divendres 15 de febrer va començar la roda d’actes de LA CRIDA FEM BALANÇ!, que s’estan fent per tota la ciutat. A cada trobada hi intervenen l’alcalde Maties Serracant i com a mínim una de les altres regidores de la Crida. Fins a dia d’avui s’han fet 4 trobades:



1. Districte 3 (CC Ca n’Oriac): Alguns dels temes que es van tractar arran de la preocupació del veïnat van ser sobre la problemàtica de la neteja de la ciutat i de les pràctiques irregulars d’SMATSA, i sobre la Plaça Espanya i el Parc del Nord.

2. Districte 7 (CC Torre-Romeu): Després d’explicar les principals actuacions fetes als barris del districte 7, es va parlar molt dels problemes de mobilitat i de les propostes que hi ha sobre la taula per solucionar-los.

3. Districte 4 (Local Crida, Concòrdia): Les preocupacions que el veïnat va decidir portar van girar al voltant del Construint Ciutat, de l’oferta educativa del barri, i de la problemàtica amb les noves pistes de petanca i el nou parc infantil a la Plaça de la Llibertat, entre altres.

4. Districte 6 (CC Creu de Barberà): La valoració de la feina feta per la Crida va ser positiva. El debat va girar al voltant de l’acord per la construcció de la Residència Sud, diverses problemàtiques lligades a l’habitatge i alguns problemes de seguretat.

Les trobades restants són:

5. Districte 1 (Plaça Imperial): 22 de març - 19h

6. Districte 5 (Plaça Banting i Best): 29 de març - 19h

7. Districte 2 (Plaça Primer de Maig): 5 d’abril - 19h

Segons la portavet, Aurora Murillo :“Estem molt satisfetes de com estan anant les trobades de balanç als diversos districtes. A aquestes s’hi genera un ambient que considerem molt positiu: tothom que hi participa hi té veu i pot expressar el que creu que s’ha fet bé o no s’ha fet bé. I nosaltres ho recollim. No ens fa por la crítica: nosaltres som les primeres en fer una valoració autocrítica del nostre pas del govern. Però creiem que, malgrat ens hagués agradat anar molt més lluny, són moltíssimes les coses que hem pogut fer per la ciutat.

La nostra intenció convocant al veïnat és precisament això: explicar el que hem fet, el que no hem pogut fer encara i els motius pels que no ho hem pogut fer encara. La transparència, la participació activa i el treball col·lectiu són tres dels grans eixos de funcionament de la Crida.

Són molts i molt importants els projectes que hem engegat durant aquest mandat, però encara queda molt camí per transformar a Sabadell. Cal assegurar que es tirin endavant aquests projectes, cal aprofundir-los i cal engegar nous projectes transformadors. Queda molt per fer: tenim les idees i tenim la força per portar-les a terme. Defensem un projecte d’esquerres per la ciutat, i som la única garantia de que aquest projecte sigui realment transformador.”