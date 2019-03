#JUDICIFARSA

L'ASM serà present a la manifestació a Madrid

Representants de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca participaran dissabte a la manifestació que tindrà lloc a Madrid a les 18.00 en protesta pel judici als polítics i líders independentistes catalans, organitzada entre d'altres per l'Assemblea Nacional Catalana, amb qui l'ASM està confederada.

Tota la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que vagi a la manifestació tenen previst trobar-se a les 17.00 davant l'hotel Mediodía (metro Arte, estació d'Atocha) per participar en aquest clam a favor del dret a l’autodeterminació.L'ASM se suma a les veus que consideren aquest judici com un acte inquisitorial que pretén escalivar i coaccionar el poble català, que posa al descobert els fonaments feixistes de l'estat espanyol i que no farà més que reforçar les ànsies d'independència i llibertat que sempre han caracteritzat Catalunya, i en especial des de la conquesta borbònica per part de Felipe V l'11 de setembre de 1714.