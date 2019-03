Delta de l'Ebre

Festa reivindicativa i lúdica a Amposta per celebrar els 18 anys de la Plataforma en Defensa de l’Ebre

La Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) prepara una festa reivindicativa i lúdica al Pavelló Firal 1 d’Octubre d’Amposta de celebració dels 18 anys de la PDE. Amb ella donaran per acabats els actes dels 18 anys Lo Riu És Vida, encara que quedaran coses per anar fent com una exposició itinerant pels ajuntaments i organitzacions que van contribuir a la campanya del Totsuma per recollir diners i poder fer noves coses comunicatives del que representa la PDE i les finalitats que tenen.

Serà una celebració que començarà a les 17:30 amb actes culturals com la fira del llibre ebrenc, tallers pels més menuts, inflables, pallassos, jocs tradicionals, xocolatada, etc i continuarem amb música de diferents grups de gent del territori fins que acabe la festa.

Hi haurà servei de Food Tracks perquè la gent tinga la possibilitat de sopar allí mateix. La intenció és fer una celebració on tothom, des de manuts a grans, tinguen el seu espai i puguen gaudir d’actes reivindicatius i festius o bé sols o bé amb la família. Pensen que pots ser un dia bonic per retrobar-nos i gaudir de la gran quantitat de coses que es podran fer i disfrutar durant la tarde-nit. És per això que volen animar-vos a participar activament i que ho difongueu amb els vostres familiars i coneguts.