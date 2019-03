moviment veïnal

Els veïns de Vallvidrera ocupen un edifici "modernista" per evitar que esdevingui un hotel de luxe

Ahir al migdia, veïnes i veïns de Valvidrera van fer públic l'ocupació de la Llar Betània al carrer Mont Orsà 31, per evitar que es converteixi en un complex turístic de luxe. Una ocupació que s'havia planificat feia dies però es portava en secret per assegurar l'èxit de l'acció. Així, ahir es convidava al veïnat amb missatges per Whatsapp a participar en una cercavila popular que finalitzava a la Llar per fer-ho.

Els actuals propietaris, la Congregació religiosa dels Pares Paüls, ho volen convertir en un hotel de luxe destinat a xeics àrabs. La intenció és construir-hi 15 suites amb piscines i zones per jugar al golf. Segons, la publicació El Jardí, aquesta congregació religiosa dels Pares Paüls, està al punt de mira del veïnat. Ara fa tres anys, i “partint de la falta d’espais per a joves i grans“, un grup va presentar un projecte de cohabitatge a la llar, en desús des de fa 7 anys, però la congregació va rebutjar la proposa del veïnat de comprar-ho per més de 2 milions d’euros.

Es reivindica que l'edifici es mantingui com a patrimoni històric, crear un projecte d'habitatge comunitari i obrir-lo a tor el veïnat del Barri. També reclamen que s'aturi l'elitització que diuen que està vivint a Vallvidrera i denuncien que fa set anys que la congregació no fa cap tius d'ús a l'edifici, i que no fa més que degradar-se. també reclamen que s'aturi l'elitització que diuen que està vivint el barri. De moment l'han rebatejat amb el nom històric de Casa Buenos Aires i

Aquest matí, moltes veïnes i veïns s'han apropat a l'edifici per donar supot a la protesta. A més a més, s'han programat diverses activitats.

Cal tenir present que dijous passat es va desallotjar el Casal Popular La Tecla a Sant Gervasi de Cassoles i que ara faraà un any de l'acció feixista contra l'Ateneu Popular de Sarrià. Dos centres mobilitzadors del mateix districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona.