8-M

El comitè de vaga d’Osona i el Lluçanès convida a participar a la vaga general feminista

El comitè de vaga d’Osona i el Lluçanès ha fet una crida a participar a la vaga general de 24 hores convocada pel proper divendres 8 de març, una vaga que pretén ser un altaveu de denúncia i visibilització de la multitud i diversitat de violències que pateixen les dones en aquest sistema heteropatriarcal i capitalista.

La jornada de vaga de l’any passat va suposar un moment més del llarg recorregut de les lluites feministes, però també un punt d’inflexió, ja que va ser una visibilització d’allò que les dones porten temps clamant i per allò que porten temps organitzant-se. Per això, aquest any, el comitè de vaga s’ha anticipat i s’està trobant setmanalment des de finals de gener. Es tracta d’una organització no mixta, on les dones hi participen individualment i no en representació de cap entitat o organització, i es prenen les decisions de forma assembleària.

El comitè entén que aquesta vaga té un caràcter excepcional. De la mateixa manera que l’opressió que pateixen les dones en el marc d’aquest sistema és present en tots els àmbits de la vida, també la vaga que es planteja es traça des de diferents eixos. Es convoca, doncs, una vaga laboral, de consum, de cures, estudiantil i interseccional.

És una vaga laboral davant problemàtiques com el sostre de vidre, terra de fang o la discriminació en la contractació i els abusos sistemàtics o puntuals que es pateixen en molts sectors.

És una vaga de consum. Volem deixar de consumir, aturar els mercats dels nostres barris i pobles, no hi haurà fruiteres, carnisseres, peixateres, no hi haurà consumidores, volem aturar la ciutat. Però també volem construir estratègies de consum alternatiu, que respectin els nostres drets i les nostres vides.

És una vaga de cures per fer emergir les tasques invisibles que fem a diari que no són reconegudes i són cabdals per l'economia i el benestar.

És una vaga estudiantil. Volem aturar les escoles, instituts i universitats perquè el sistema educatiu en totes les seves etapes és el principal espai de socialització on es reprodueix l'actual sistema capitalista i patriarcal i està molt lluny de ser un espai on es creixi en equitat i igualtat social.

És una vaga interseccional per posar sobre la taula les discriminacions i violències que pateixen les migrades, racialitzades, lasbianes i trans. Clamem per un món sense fronteres i on puguem estimar com vulguem, també contra el control de la nostra vida sexual i reproductiva.

Des del comitè s’ha organitzat el programa d’activitats de la jornada de vaga del divendres 8 de març però també les activitats prèvies per fer-ne difusió. Així, aquest dijous s’estrena el vídeo de campanya #8MilMotius a les xarxes socials, mentre que el dilluns 4 de març, a les 20h es farà una formació antirrepresiva no mixta al centre cívic de Can Pau Raba, a Vic, oberta també a totes aquelles que no participen del comitè i que vulguin mobilitzar-se durant la jornada de vaga.

Durant tota la setmana vinent es faran diverses accions de difusió i està previst fer una jornada de treball mixta el dimecres 6 de març a les 7 de la tarda.

El programa d’activitats per la jornada de vaga és el següent: