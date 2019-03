8-M

"La construcció de la República passa per una societat amb igualtat efectiva i llibertats socials, laborals i polítiques per a dones i homes"

Denuncien la violència policial exercida contra les vaguistes a Barcelona, Manresa, Terrassa.

La Intersindical-CSC ha manifestat pel que fa a la vaga feminista d'aquest divendres que la construcció de la República Catalana passa, de manera indestriable, per una societat amb igualtat efectiva i llibertats socials, laborals i polítiques per a dones i homes. També ha volgut posar l'accent en el desfermament de determinats posicionaments polítics que, a cara descoberta i sense complexes, han mostrat la seva visió més masclista i mostrant el seu rebuig als discursos d'extrema dreta i d'altres organitzacions que minimitzen i trivialitzen les desigualtats que patim les dones en tots els aspectes, caldrà lluitar i ho farem per avançat, tot i ells.

Segons el sindicat, aquest any, per segon cop consecutiu, les dones han estat convocades a una vaga general de cures, de consum, estudiantil i laboral. Per segon any els carrers s’han tenyit de lila i centenars de milers de dones i molts homes han ocupat els carrers, s'han manifestat durant tot el dia arreu del territori reivindicant la igualtat efectiva i denunciant les violències que pateixen les dones quotidianament.

Pel que fa al seguiment de la vaga laboral, ha estat superior a la vaga del 8M de 2018, especialment en algun sector com és a les universitats. Tot i que hi ha molta dificultat en quantificar el nombre de dones que han seguit la vaga de cures i de consum, però atès les grans mobilitzacions que han recorregut el país, podem assegurar que ha estat alta.

En qualsevol cas el seguiment de la vaga feminista ha estat un èxit i un nou punt d’inflexió d’una lluita constant que reclama de totes nosaltres un esforç diari.

Avui les dones migrants han estat les protagonistes de la jornada, dones lluitadores, triplement oprimides per ser dones, per ser treballadores , per ser migrants. La lluita feminista ha de ser descolonitzadora i antiimperialista. La lluita pels drets de totes les dones passa necessariament per organitzar-nos en un sindicat republicà independentista, de classe i feminista que contribueixi a assolir una societat lliure i vivible.