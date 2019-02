Dret a decidir

Xàtiva acull la II Assemblea Nacional de la PDaDPV

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ha convocat aquest dissabte 23 de febrer a Xàtiva la seua II Assemblea Nacional. Pensada per als socis i sòcies de l'entitat, però oberta a totes les persones simpatitzants que hi vulguen assistir, la reunió tindrà lloc a partir de les 10.30 a la seu de la Mancomunitat de la Costera, l'Antic Hospital Reial de la ciutat, bellíssima construcció civil dels segles XV i XVI que es troba a la plaça Calixt III, davant per davant de la Col·legiata Basílica de Santa Maria, la popular Seu de Xàtiva. La d'aquest dissabte és en realitat la primera part de la II Assemblea Nacional, que es comeplementarà amb una nova convocatòria a la tardor de 2019. Es tracta en aquesta ocasió de definir les principals línies polítiques de l'entitat per als propers anys a partir de l'anàlisi que les diverses ponències i exposicions previstes realitzaran sobre la realitat valenciana dels nostres dies.

Sota el lema «Avancem per decidir, decidim per avançar» la PDaDPV continua situant en el centre de la seua estratègia política la definició del País Valencià com a subjecte polític i, en conseqüència, la reivindicació del dret a decidir en cada un dels aspectes socials, econòmics, culturals, polítics, etc., que afecten les valencianes i valencians. A la Sala de Reunions de l'Hospital Reial hi prendran la paraula responsables de les diverses sectorials (Dones, Economia, Joves, etc.) i territorials (les diverses comarques valencianes on hi ha implantats col·lectius de la PDaD més la Secció Exterior) en què s'estructura l'entitat perquè expliquen el treball fet i plantegen els nous reptes a l'Assemblea. Els i les participants en el debat de l'Assemblea s'organitzaran en comissions de treball que tindran per objectiu elaborar les propostes polítiques, organitzatives i estatutàries que aniran desenvolupant-se al llarg dels propers mesos i que seran aprovades a la segona part de la II Assemblea Nacional, a la propera tardor.

Una vegada finalitzades les exposicions i debats, devers les 13.30 h., els assistents tenen previst un petit acte d'homenatge i ofrena floral davant el monument als Maulets de la ciutat, la popular Pedra dels Maulets de la Plaça de Sant Francesc, erigit en honor als defensors de Xàtiva contra les tropes borbòniques en 1707 i que fou inaugurat en 1978 pel President del Consell del País Valencià Josep Lluí Albinyana i el primer alcalde de l'etapa democràtica Manuel Casesnoves.

L'entitat considera que aquesta II Assemblea Nacional ha de servir per a enfortir-la com a grup capaç d'incidir amb les seues propostes i treball en la millora de les condicions de vida de les valencianes i els valencians i l'avanç del País Valencià cap a majors quotes de justícia social i llibertat, en un moment especialment delicat en què les tendències recentralitzadores i les retallades de drets socials i llibertats estan a l'ordre del dia i davant uns mesos de conteses electorals marcats també pel judici als dirigents independentistes de Catalunya injustament empresonats des de fa més d'un any.