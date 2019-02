Sanitat

Manifestació a Sabadell per la permanència de la Oncologia Pediàtrica al Parc Taulí

La Taula Social d’entitats del Vallès i altres institucions adherides, sindicats, partits polítics, corporacions i col·lectius de professionals de la salut han reiterat més la seva oposició al tancament de la Unitat d’oncologia Pediàtrica de la Corporació Sanitària Del Parc Taulí, i del trasllat dels professionals i dels pacients a l’Hospital de la Vall D’Hebrò de Barcelona, ja que "cap de les motivacions i explicacions donades ni aclareixen ni justifiquen la idoneïtat de la decisió adoptada".

Reivindiquen el reconeixement de la bona tasca realitzada fins ara pels professionals del Servei del Parc Taulíi i lamenten que "no s’hagi pres mínimament en consideració la mesura d’ ampliar l’àrea de referència de l’Hospital Parc Taulí ni la possibilitat d’establir acords de col·laboració tan amb els altres centres del Vallès Occidental ni de les altres comarques que conformen la Regió Sanitària “Centre”, ja reconeguda en els documents de planificació Sanitària de la Generalitat Republicana, com en els altres Mapes sanitaris elaborats posteriorment pel Departament de Salut De la Generalitat actual. Aquest fet posa de manifest el poc valor que el Catsalut reconeix a la necessària proximitat per oferir una adequada i correcta atenció als pacients i als familiars, tan en el curs de la pròpia malaltia com de les complicacions que eventualment es puguin produir".

Davabt d'aquesta "greu situació" reiteren el seu "compromís i ferm propòsit de continuar amb totes les accions i mobilitzacions que calguin, a fi de revertir aquesta situació i tornar a oferir l’atenció en el Servei de Pediatria de l’Hospital del Parc Taulí".