En defensa del territori

La CUP Tarragona s’oposa a la construcció d’un hotel i restaurant de luxe a la Savinosa

Després d’un any i mig d’intentar tenir accés a l’expedient de la Diputació de Tarragona sobre el projecte de reforma de l’antic Preventori de la Savinosa (Tarragona), la CUP ha fet públic que la Diputació i l’Ajuntament de Tarragona no tenen un projecte d’ús públic per aquest recinte abandonat, sinó que simplement preveuen construir un hotel i un restaurant de luxe sense saber a que es destinarà la resta del recinte.

El diputat provincial de la CUP, Edgar Fernández ha explicat aquest matí en roda de premsa a la platja de l’Arrabassada de Tarragona, que fins a dia d’ahir la CUP no ha tingut accés al projecte de remodelació del Preventori de la Savinosa, quan porten més d’un any i mig sol·licitant-ho. De fet, ha explicat que va ser coneixedor de la convocatòria d’un Ple extraordinari el proper divendres a través de la premsa, en el qual s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament de Tarragona una modificació puntual del POUM per implementar el projecte de reforma de la Savinosa. Fernández ha criticat que “un cop més, l’opacitat de la Diputació vulnera els meus drets com a diputat provincial, fins al punt, que després d’un any i mig d’esperar per a poder consultar el projecte de la Savinosa, no em permete’n de tenir-ne una còpia per poder estudiar la proposta en detall”.

Per la seva banda, la regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada, ha explicat que l’antic Preventori de la Savinosa, forma part de les “Grans Runes” de Tarragona, ja que porta dècades d’abandonament. I, per tant, era una urgència de desencallar l’habilitació d’aquest espai a la ciutadania abans que el recinte entrés en un estat ruïnós. Tanmateix, Laia Estrada ha denunciat que “ens hem quedat astorats en veure que el projecte de la Savinosa consta de tres propostes diferents, les quals només tenen en comú la construcció d’un hotel i un restaurant de luxe”.

Estrada qualifica de “complet despropòsit” aquesta proposta, ja que “en primer lloc, demostra que ni la Diputació ni l’Ajuntament tenen clar a que volen destinar aquell espai; en segon lloc, perquè la proposta que es votarà el proper divendres al Ple de la Diputació no és per tal desenvolupar aquest projecte, sinó simplement per demanar a l’Ajuntament que modifiqui el POUM per poder construir aquest hotel i restaurant de luxe, que ara mateix, la normativa no permet; en tercer lloc, perquè motiven aquesta modificació dient que l’hotel podrà donar valor afegit al recinte, quan el que representa és una privatització, i a més a més elitització de l’espai; en quart lloc, perquè ja hi ha exemples de gestió privada d’equipaments públics, com la plaça de Bous de Tarragona, que demostra que la privatització de la gestió d’un immoble de la Diputació és completament deficitari; en cinquè lloc, perquè es demostra un cop més que l’Ajuntament es dedica a modificar constantment el POUM per poder engegar projectes que atempten contra una planificació global de la ciutat i que només alimenta interessos privats, en comptes, d’utilitzar aquest espai per a usos ciutadans, com ha proposat la CUP en diferents ocasions ”.

Per tot això, i en espera que la CUP pugui tenir accés complert a l’expedient, quan aquest arribi a l’Ajuntament, el diputat provincial de la CUP Edgar Fernández votarà en contra d’aquesta sol·licitud de modificació puntual del POUM de Tarragona i exigirà explicacions al govern sobre la incertesa d’aquest projecte. I, per altra banda, Laia Estrada, anuncia que treballaran una campanya d’oposició a aquest projecte, ja que un cop més, es tracta de polítiques urbanístiques en contra de la població.