Lluita institucional

La CUP Reus qüestiona la contratació de nous càrrecs de confiança mesos abans de les eleccions

La CUP Reus ha exigit a Alcaldia que justifiqui les tasques i les hores que els seus assessors dediquen a la institució municipal. Quan es tracta de diners públics, se n’ha de justificar la seva finalitat. Sobretot, quan falten tres mesos per a les eleccions i Carles Pellicer n’és un dels candidats.

La gormació va oferir ahir una roda de premsa per posar en coneixement dels mitjans de comunicació el nomenament de dos nous càrrecs de confiança d’alcaldia quan falten pocs mesos per a les eleccions municipals del maig. No són vacants que es cobreixin amb contractacions públiques: són nomenaments de confiança, fets a l’últim curs del mandat.

Les sospites de la CUP es van iniciar el desembre passat amb la proclamació de Marc Just, cap de gabinet d’alcaldia, com a director de campanya de la candidatura de Carles Pellicer per a les municipals (Pellicer 2019). En aquella compareixença, Marc Just va assegurar que «seria compatible la seva feina institucional amb la de cap de campanya».

No obstant això, el gener de 2019, l’alcalde Carles Pellicer va nomenar un nou «Cap de Comunicació Corporativa, en funcions de confiança i assessorament de l’alcaldia», amb una dedicació del 60% i una retribució de 27.553 euros anuals. Les funcions de Cap de Comunicació les havia assumit el mateix Marc Just, fins a la data.

Uns mesos abans, al setembre de 2018, l’alcalde també va nomenar per decret una nova «Delegada de Serveis, en funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’alcaldia», amb dedicació completa i una retribució de 23.644 euros anuals. Es tracta d’Ima Mis, ex presidenta de la secció local de Convergència i Unió i mà dreta de l’ex consellera d’Educació Irene Rigau.

Aquests tres fets correlacionats obeeixen al fet que el flamant cap de campanya de Carles Pellicer, Marc Just, ha de descarregar-se de les seves tasques institucionals. No entenem d’altra manera que a l’últim curs de la legislatura municipal existeixi la necessitat de fer més gran el gabinet d’Alcaldia.

La formació també va recordar que Carles Pellicer és, a la vegada, alcalde de la ciutat i un candidat de les pròximes eleccions municipals. Com a alcalde i candidat compta, ara mateix, amb aquests recursos institucionals: cinc assessors d’Alcaldia més dos assessors que corresponen al grup municipal del PdeCAT a l’Ajuntament de Reus.