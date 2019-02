Infrastructures

La CUP no és partidària de l'ampliació de la C16 entre Berga i Bagà tal com està projectada

La CUP de Berga considera que l'ampliació de la carretera C16 entre Berga i Bagà és "una obra innecessària per als interessos de la ciutat i la comarca tal com està projectada. Tothom sap que l'augment de la capacitat de circulació no és una necessitat per al desenvolupament de les quotidianitats de la comarca sinó per evitar els embussos que es produeixen per les altes intensitats de circulació els divendres en direcció nord i els diumenges en direcció sud. Aquestes altes intensitats es produeixen com a conseqüència de la massiva afluència turística a la Cerdanya".

Per a la formació "les comarques que aposten pel turisme massiu, amb agressions irreversibles sobre el propi territori, no presenten una millora en la renda familiar disponible. D’altra banda, la magnitud de la inversió prevista, probablement en relació amb l’operació especulativa que suposarien uns Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu, contrasta amb l’absència de projectes moderns de millora del transport públic".

També els hi preocupa, la sinistralitat d’aquesta carretera i considera que "caldria una actuació decidida per reduir-la –si fos possible- fins a zero, però això no ha d'implicar necessàriament l'augment successiu de capacitat".

Tot i així, conscients que en aquests moments ja serà molt difícil evitar aquesta intervenció, des de la CUP de Berga "volem minimitzar almenys els efectes negatius que l'ampliació de la C16 tingui al seu pas per la nostra ciutat. Per això hem proposat a tots els grups polítics de l'Ajuntament presentar les següents al·legacions al projecte:

Evitar la construcció d'elements que distorsionin paisatgísticament la ciutat amb les rotondes previstes a Santa Eulàlia. Mantenir les quatre entrades de Berga i respectar-ne totes les funcionalitats, és a dir, que a totes les sortides es pugui prendre direcció nord o sud. Evitar comprometre o condicionar el futur del desenvolupament de la zona de l'avinguda Catalunya, creiem que el debat sobre el desenvolupament d’aquesta zona no s’ha de donar com a conseqüència d’aquesta obra. Evitar que la nova infraestructura perjudiqui l'accés als veïns de la Serra de Casampons. Evitar que la infraestructura redueixi l'espai de l'IES Guillem de Berguedà."

I com a concentració de totes aquestes demandes, "recuperar la proposta inicial que suposava el soterrament de la via al pas de Berga Centre per revertir una part de l’impacte paisatgístic que aquesta infraestructura comporta i millorar la connectivitat entre barris de la ciutat".