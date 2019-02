#judicifarsa

Entitats, sindicats i partits de Mallorca convoquen una concentració de denuncia del judici als defensors de l'autodeterminació

Diverses entitats, sindicats i partits polítics han convocat per al dimarts, 12 de febrer, a les 20 hores, a la plaça del Mercat (Palma), una concentració de denuncia del judici als polítics i líders socials encausats per organitzar un referèndum d'autodeterminació el passat 1 d'octubre de 2017 a Catalunya.

La concentració es farà el mateix dia que està previst que s'iniciï el judici en el Tribunal Suprem espanyol.

A l'espera de més adhesions, que s'aniran produint els propers dies, les entitats, sindicats i partits polítics convocants són: Obra Cultural Balear, Grup de Suport a Valtònyc, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Jubilats per Mallorca, STEI, Sindicat Alternativa, UOB-Ensenyament, CUP – Palma, Més per Mallorca, Esquerra – Mallorca, Endavant – Mallorca i Crida per Palma.

Tots aquests organismes també han acordat:

- Donar suport a la manifestació que es farà a Barcelona el 16 de febrer

- Donar suport a la vaga general que es farà al Principat de Catalunya el 21 de febrer

- Donar suport a la manifestació que es farà el 16 de març a Madrid

- Acollir una exposició itinerant sobre la repressió

- Organitzar més actes, segons com es desenvolupi el judici als presos polítics catalans

- Crear una plataforma oberta i convidar-hi a participar a totes les entitats que vulguin expressar el seu rebuig a un judici polític contra els qui estan acusats d'organitzar o facilitar un referèndum d'autodeterminació l'1 d'octubre de 2017.