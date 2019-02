21-F

Els estudiants tallen les vies a plaça Catalunya per denunciar que el judici és “una vergonya”

El dia de la vaga general per denunciar el judici de l’1-O, Universitats per la República ha convocat una vaga estudiantil als centres estudiantils. Segons la portaveu de la plataforma Núria Nieto, consideren que els estudiants han estat “un dels pilars forts de la vaga general”. L’altra portaveu, Núria Marín, ha animat a mobilitzar-se durant el dia de vaga per denunciar que “aquest judici és una vergonya” i reivindicar “que tornaríem a votar l’1 d’octubre”.

La manifestació estudiantil de Plaça Universitat ha desenvocat en un tall de vies de Rodalies – RENFE a Plaça Catalunya. La plataforma Universitats per la República ha mostrat el seu recolzament al tall de les vies i ha convocat una concentració a Plaça Catalunya ara mateix per mostrar-hi suport.

Avui també s’han convocat manifestacions estudiantils a Lleida, Girona i Tarragona.