Llibertat d'expressió

El Parlament Europeu censura una conferència sobre Catalunya

Aquest divendres a la tarda, el servei de premsa del Parlament Europeu ha comunicat la decisió del seu president de cancel·lar la conferència sobre la situació a Catalunya prevista per a dilluns a Brussel·les, que havia de comptar amb la presència del president Puigdemont i el president Torra. Partits.

Representants polítics espanyols van exercir pressió sobre el President del Parlament Europeu per prohibir la conferència, i formalment uns suposats “motius de seguretat” han servit com a excusa perquè finalment aquesta no es faci a la institució que presideix, busca així reduir el descontentament de PP, PSOE i Cs.



Tres eurodiputats espanyols van formalitzar el moviment de pressió envers Antonio Tajani amb una carta escrita ahir mateix, 14 de febrer de 2018. El portaveu del PP al Parlament Europeu, González Pons, fins i tot va amenaçar amb l'arrest de Carles Puigdemont a les instal·lacions del Parlament per part de forces policials espanyoles.



Casualment, els serveis de seguretat de la institució han arribat a la conclusió avui mateix que aquest esdeveniment plantejava una "amenaça d'alt risc". Un dels principals elements que es té en compte és la tancada a la seu de Barcelona de la Comissió Europea i el Parlament de fa dues setmanes, organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana de forma pacífica i no violenta. Voldríem formalment comunicar al Sr. Antonio Tajani i a la Direcció General de Seguretat que no preveiem cap acció contra el nostre president legítim Carles Puigdemont i el nostre president, Quim Torra, aquest dilluns que ve a Brussel·les.



L'ANC, com a organització europea de la societat civil que promou el dret a l'autodeterminació de Catalunya, per via pacífica i no violenta, demana al Sr. Tajani que es respecti la llibertat de reunió i la llibertat d'expressió al Parlament Europeu. Estem convençuts que, a la llum de la nostra confirmació de no organitzar cap acció al Parlament Europeu el dia de l'esdeveniment, el Sr. Tajani reavaluarà la situació i mantindrà el seu respecte als valors i les normes europeus, ja que el Parlament Europeu acaba d'insistir, aquest dijous, que "el debat públic és vital per al funcionament de les societats democràtiques i demana als estats membres que respectin el dret a la llibertat d'assemblea pacífica".



"Naturalment, no podem responsabilitzar-nos, tal com ha suggerit el diputat Pons, de les accions violentes i extraterritorials realitzades per les forces policials espanyoles. Deixem aquest tipus de raonament a la Justícia espanyola. Donada la ràpida manera de tractar aquest tema pels serveis del Sr. Tajani i el Parlament Europeu, també confiem que el Sr. Tajani i el seu equip aviat trobaran el temps per respondre a la carta que li vam remetre el 4 d'octubre de 2017. El dia d'avui encara no hem rebut cap resposta", remarca l'entitat.



El missatge original del servei de premsa de l'EP d’aquesta tarda:

https://twitter.com/catalannews/status/1096416389898952705

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ca"><p lang="en" dir="ltr">📄Press statement by the EU Parliament, presided by Antonio Tajani, on why a conference by Torra and Puigdemont has been cancelled. For more: <a href="https://t.co/RINasDY2QT">https://t.co/RINasDY2QT</a> <a href="https://t.co/fvgHv9BCBa">pic.twitter.com/fvgHv9BCBa</a></p>— Catalan News (@catalannews) <a href="https://twitter.com/catalannews/status/1096416389898952705?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de febrer de 2019</a></blockquote>

