Municipals 2019

Diferents candidatures municipals de confluència d’esquerres es coordinen en un nou sol espai

Dijous a les 12:30h a l’Ateneu Carme Claramunt de Badalona es farà una roda de premsa per a presentar aquest espai i els compromisos polítics que se’n derivaran en les properes eleccions. Es compatarà amb la participació de Dolors Sabater, ex-alcaldessa i candidata de Guanyem Badalona en Comú, Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola, José M. Osuna, alcalde i candidat de Decidim Ripollet i el portaveu de Guanyem Girona.

En el marc de les properes eleccions municipals del maig de 2019, diferents candidatures de confluència de diferents espais d’esquerres i sobiranistes han decidit unir-se en un únic espai polític supramunicipal. Aquest nou espai polític que neix del municipalisme ha estat liderat per candidatures com Guanyem Badalona, Guanyem Cerdanyola i Decidim Ripollet, que van néixer per als anteriors comicis de 2015 i han estat governant les respectives ciutats. Al calor de l’èxit d’aquestes iniciatives s’han conformat per a les properes eleccions del maig un total de 15 candidatures repartides per tot el territori català, algunes noves (entre les que destaca Guanyem Girona) i altres amb llarga trajectòria (com les Candidatures Alternatives del Vallès), però que ara han decidit unir-se i reivindicar-se com un espai polític nacional propi que superi els límits dels partits d’esquerres actualment existents.

L’espai que aquestes candidatures conformen és un espai de trobada entre independentistes i federalistes, amb la República Catalana com a element comú. Les polítiques que el defineixen són transformadores i tenen la voluntat de recuperar les sobiranies des de l’espai de poder més proper a la ciutadania: els municipis.