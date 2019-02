Llibertat d'expressió

Denuncien que la Generalitat vulgui censurar l'acte de Jose Pàmies a Blanes

La Parròquia de Blanes, que cedeix el local de l'Esbarjo on es farà l'acte, ha rebut un escrit del Cap del Servei de Control Farmacèutic de la Generalitat, Salvador Cassany Pou, amb amenaces de multes milionàries si dissabte es parla de l'MMS. L'acte, que comptarà amb les intervencions de l’agricultor Josep Pàmies i de Pep Riera d'Unió de Pagesos, porta per títol "Plantes remeieres - Què és l'MMS? - Llibertat d'expressió".

L'organització, encapçalada per Josep Pàmies, ha decidit tirar endavant amb la conferència que tindrà lloc al local de l'Esbarjo de Blanes, a la Plaça de l'Església, dissabte dia 16 a les 18:30h.

Es considera que l'escrit enviat a la Parròquia de Blanes constitueix un abús il.legal de poder. D'entrada s'ha remarcat que Josep Pàmies mai ha dit que l'MMS sigui un medicament, encara que pugui tenir propietats saludables i preventives. També volem puntualitzar que l'MMS no és il.legal, sinó que és un producte completament legal i d'ús comú que es fa servir per exemple per a la potabilització d'aigua de consum humà, segons el Ministeri de Sanitat i la Comissió Europea.

S'ha argumera a l'Estat de Dret, les normes legals més importants s'imposen sobre les de menor rang. En aquest sentit, tenim el Dret de Reunió, d'Associació i Llibertat d'Expressió com a valors constitucionals de primer nivell que cap llei o decret poden suprimir. És evident que no existeixen drets absoluts i pel que fa a la Llibertat d'Expressió, tampoc es pot utilitzar en termes absoluts. Però en el cas d'arribar a l'extrem de voler censurar una conferència, ha d'existir un previ exercici de ponderació constitucional que analitzi els valors que entren en conflicte i que pugui permetre d'una forma legal la censura prèvia d'un acte. I això no s'ha fet.

També s'assenyala que analitzant el cas, l'administració no està actuant amb la diligència deguda: no ha aportat cap expedient ni informe sobre la suposada perillositat del Diòxid de Clor (MMS). I està actuant amb temeritat i amb un absolut menyspreu cap a la veritat perquè no existeix un risc real a les activitats que vol censurar.

El Cap del Servei de Control Farmacèutic amenaça amb multes que van dels 90.001 a 1.000.000 d'euros pel que considera que és un acte de publicitat. Però és fàcil d'entendre que una conferència sobre qualsevol tema no constitueix mai un exercici de publicitat o promoció, segons la legislació en matèria de publicitat. I les persones que hi participen, les que ho organitzen o qui allotja la conferència tampoc ho fan mitjançant una funció comercial o mercantil. L'acte de dissabte és un acte de defensa del Dret a Decidir en tots els àmbits de les persones, de la llibertat d'expressió i per a promoure una societat lliure i empoderada que s'apropi més a la natura i que s'allunyi del capitalisme destructiu.

Amb l'escrit intimidatori dirigit a la Parròquia de Blanes s'està fent un ús abusiu del dret i de les funcions de l'administració pública. Al nostre entendre, amb la carta enviada pel Cap de Servei de Control Farmacèutic de la Generalitat es comet un ús antisocial que està expressament prohibit per l'ordenament jurídic: es veuen afectats principis constitucionals i s'està obrant amb temeritat i abús, limitant drets fonamentals.

Amb aquests arguments Josep Pàmies, responsable de l'organització de l'acte, ha decidit interposar un recurs jurisdiccional al Jutjat Contenciós Administratiu, amb la tramitació d'un procediment especial per a la protecció de Drets Fonamentals.

Després del que ha succeït i del seguit d'accions de persecució contra Josep Pàmies, es qüestiona quina mena de República volen construir aquells que prohibeixen parlar sobre plantes o productes amb propietats naturals saludables. "No serà que s'han posat al servei només dels interessos de les grans empreses farmacèutiques i no de les necessitats de les persones?" ens pregunten els organitzadors de l'acte.