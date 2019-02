#JUDICIFARSA

Concentracions davant dels centres universitaris de Catalunya

A les 12 del migdia, membres d'UBx per República han tallat la Gran Via (a l’alçada de plaça Universitat) i la Diagonal (davant de la Facultat de Biologia). Al Campus de Mundet s’han concentrat a la plaça de l’Església. Al Cínic, el carre Villaroel. Durant les concentracions s'ha llegit un manifest on s'ha demanat la implantanció de la República i l'absolució dels presos polítics.

A Bellaterra, membres d'UABxRepública s'ha conconcentrat a la plaça cívica del campus universitari.