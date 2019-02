Jornades

"Una llavor per a fer créixer nous espais transversals de formació i reflexió al voltant del procés constituent en clau feminista i LGBTI"

Entrevistem Héctor Granota, coordinador de les Jornades per una República Feminista i LGBTI que comencen aquest divendres a 2/4 de 7 de la tarda i s’acabarà l’endemà al vespre. Granota és estudiant de Farmàcia a la UB. Es va apropar a l’activisme polític a través de la seva participació en el món cultural català: vogador de llaüt català i responsable pedagògic i cap a l’Agrupament Escolta Jaume Ortiz de Badalona. Va militar a L’Espurna – Assemblea de Joves Independentistes de Badalona. Actualment al SEPC, Poble Lliure i co-coordinador de l’Area antipatriarcal del partit; en el camp de l’alliberament afectiu, sexual i de gènere és militant de la Crida LGBTI i coordinador del grup de treball LGBTI de la CUP; i sempre que pot intentar participar de manera local a Badalona al Casal Antoi Sala i Pont.

Hèctor Granota comenta que les jornades van néixer "arran de la necessitat d’omplir de contingut feminista i LGBTI el discurs sobre la construcció de la República catalana i debatre-ho entre els diversos agents polítics. Així, doncs, vam pensar qüestions estratègiques —com la sanitat, l’educació, el treball, la cura, el territori…— que havien de ser abordades de forma urgent amb una perspectiva feminista i LGBTI".

En aquesta línia, puntualitza que van dirigides "a tothom, amb la intenció de crear un espai de formació i reflexió el més ampli i transversal possible. És per això que durant aquest cap de setmana es parlarà de drets laborals amb perspectiva feminista, de coeducació, d’un sistema sanitari que tingui en compte les dones i les persones trans, d’alternatives feministes al sistema econòmic actual que condemna les dones a dobles i triples jornades de feina —visibles i invisibles—, de les geografies dels gèneres i sexualitats dissidents que no encaixen amb la norma, del tan forçat com dolorós sexili, de violències que maten per ser com s’és. Però, sobretot, es parlarà de lluita: de com les lluites feminista i LGBTI poden ser garantia de ruptura o bé assimilades al sistema, el qual silencia i aliena les dones i les persones LGBTI".

L’esdeveniment començarà aquest divendres a 2/4 de 7 de la tarda i s’acabarà l’endemà al vespre. Apunta que la jornada d'avui tindrà lloc al Centre Cívic La Gavarra i la de dissabte, al CEIP Antoni Gaudí, ambdues al municipi de Cornellà de Llobregat".

Hector Granota assenyala que "Tindrem el plaer de comptar amb una cinquantena de ponents referents en diversos àmbits i provinents del nostre país i d’altres pobles en lluita a l’Estat espanyol. Tindrem, entre moltes altres, diputades com Jenn Díaz i Elisenda Alamany, regidores com Laia Sabater, acadèmiques com Maria Rodó i Carla Vall, imputades com Mireia Boya i Tània Verge, represaliades com Tamara Carrasco i internacionals com Javier Sáez, Jokin Azpiazu, Jule Goikoetxea, Pastora Filigrana, Irantzu Varela, Sejo Carrascosa…".

Com a objectius de les jornades, Héctor Granota apunta que "esperem que aquests dos dies de debat ens serveixin de llavor per a fer créixer nous espais transversals de formació i reflexió al voltant del procés constituent en clau feminista i LGBTI. Entenem que l’alliberament nacional ha de caminar de la mà de la lluita feminista i per l’alliberament sexual, afectiu i de gènere".