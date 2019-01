Manifest #CAPUTXINADA

Som un grup de joves i estudiants que ha decidit no acceptar la ràtzia repressiva i arbitrària de la Policia Nacional í de l'Estat Español.

A la matinada del dia 16 de Gener es van produir una sèrie de detencions per part d'uns encaputxats de la Policia Nacional arran dels fets de l'aniversari de l'l-0. Cridades pel nom, se les van endur sense identificar-se com si es tractes d'un segrest. Segrestant així també els seus drets i llibertats, detenint o les persones sense cop ordre judicial, entrant en domicilis, causant lesions físiques, etc. Un cop dins de la comissaria de la Policia Nacional quan tenien la oportunitat d'estar soles amb alguna de les detingudes no dubtaven en abusar de la seva posició de superioritat amb la tranquil·litat de saber que en sortiran impunes ja que tots els poders de l'Estat els protegeixen. Utilitzaven la seva autoritat per insultar, intimidar, burlar-se i coaccionar a les detingudes.

Al llarg de tota la jornada es van seguir produint detencions arbitràries per part de la policia a persones reconegudes de moviments socials i independentistes de les comarques gironines, aquesta arbitrarietat es fa evident en les detencions de persones que ni tan sols estaven a la ciutat el dia dels fets.

La maldestra gestió policial va permetre que algunes detingudes poguessin accedí r a documents policials que confirmaven l'existència de més persones en crida i cerca. Arran d'això, un grup de persones vam optar per refugiar-nos a la Universitat de Girona, que és un espai on els agents dels cossos policials no poden accedir-hi sense el consentiment del rector o una ordre judicial. Va ser aquest fet el que ens va motivar a i nícia r la caputxinada. Així com l'any 66 mig miler d'estudiants es van trobar assetjades per la policia feixista, més de mig segle després, els hereus d'aquella policia segueixen assetjant les estudiants a la universitat.

Ens neguem a acceptar i normalitzar l'embat contra els drets i les llibertats individuals col·lectives que tants anys de lluita van costar guanyar a les nostres avantpassades. Entenem que el perill encara no ha passat ja que l'equip d'advocades ens ha informat que l'atestat segueix en mans de la policia nacional i es podrien produir més detencions en qualsevol moment. També volem visibilitzar que la desobediència civil no violenta és una de les millors armes per combatre la deriva repressiva de l'estat espanyol feixista. Es per aquest motiu que de moment apostem per una mobilització indefinida i decidim esperar fins dilluns, per saber com evoluciona el cos i d'aquesta manera actuar conseqüentment.

Per tot això que hem dit:

- Exigim la retirada immediata de la denúncia d'Adíf que ha donat peu a la rnacro operació policial. Amb aquest objectiu hem inciat una campanya de recollida de firmes.

- Exigim responsabilitat política davant els fets succeïts: una resposta política del bloc republicà del parlament a mode d'estratègia amb contingut i intenció reals fora d'electoralisme. Volem un projecte.

- Exigim una resposta política per part del republicanisme espanyol: PNV, Podem os, l U.

Volem una resposta més enllà del desplegament militar del 21-0, la macrooperació de Girona i el canvi de nom de l'aeroport del Prat.

- Exigim la revisió de l'actuació policial i els protocols i lleis d'actuació dels cossos així

com la derogació de la llei mordassa.

Com bé dèiem al principi l'estat espanyol ha sortit a defensar l'actuació de les forces d'ocupació durant el consell de ministres. Per això volem donar resposta a les falses declaracions de l M in istre d'interior Gra nde-ma rlaska i reafirm a r-nos sobretot en que actuaven sense ordre judicial i de manera desproporcionada.

Finalment, agraïm tot el suport rebut per l'equip de la Universitat de Girona, la gent que ens ha vingut a donar suport i material i a totes les organitzacions independentistes i iniciatives populars que s'ha solidaritzat amb nosaltres.