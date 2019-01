La Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de Berga fa una crida a partipar en en una acció en defensa de la llibertat dexpressió: Prou Amputacions!

Sorgeix a proposta de membres d’una de les entitats que dóna suport a la Plataforma i està prevista pel pròxim dissabte 16 de febrer a 2/4 d’1 del migdia al carrer Major de Berga. Per dur-la a terme es requereix un nombre important de persones, almenys un centenar, que s’hi aniran afegint progressivament seguint el següent guió:

Escena 1 : Una persona al mig de la plaça de Sant Joan comença a cridar per la llibertat d’expressió

Escena 2 : Una altra persona surt a escena tapant-li la boca silenciant-la per les coses que diu (Por). Lluita entre les dues persones.

Escena 3 : Una tercera persona s’ajunta a aquestes dues tapant la boca de la segona i repetint l’acció.

Escena 4 : Una quarta persona s’afegeix a la cua tapant la boca de la tercera persona. La primera comença a caminar carrer amunt.

Escena 5 : Es va formant una cua de gent que s’afegeixen al llarg del carrer, tots tapant la boca de la persona que tenen davant fins arribar a la plaça de Sant Pere. Es poden afegir espontanis a la cua (hauria de ser possible arribar com a mínim a les 100 persones).

Escena 6 : Un cop a la plaça de Sant Pere un acaba ofegant l’altre acabant tots a terra com morts enmig d’un gran silenci, fins que amb un fil d’oxigen cadascú comença a inflar un globus blanc on hi ha escrites tot de paraules.

Escena 7 : Explosió dels globus i amb un gran volum s'escolten les veus dels silenciats per tota la plaça , incloses les nostres (LLIBERTAT!). S’emetran discursos i veus internacionals que hagin estat silenciades al llarg de la història

Vestuari: de color negre, cadascú amb la roba que tingui.