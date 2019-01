Vaga General

La CUP se suma a la convocatòria de Vaga General i es compromet a treballar-hi perquè tingui el màxim seguiment

La formació fa una Crida a la Vaga General els primers dies de febrer "per a aturar-ho tot: per l’autodeterminació, pels drets socials i laborals, i pels drets civils i polítics".

Davant la presentació d’un preavís de Vaga General presentat per la I-CSC per la primera setmana de febrer, els dies 5, 6 i 7 de febrer, la CUP vol aplaudir públicament aquesta convocatòria a la qual dóna ple suport i es compromet a treballar-hi perquè tingui el màxim seguiment tant als llocs de treball, com als barris i pobles.

“Sobren raons per una Vaga General” ha afirmat clarament el portaveu de la CUP Carles Riera, “una Vaga General pels drets socials i laborals, però també pels drets civils i polítics”.

“Cal defensar els drets socials i laborals, que estan amenaçats des de fa temps; però és que també estan en perill els drets civils i polítics, com hem pogut observar amb les darreres detencions a Girona d’activistes polítics i sindicals, entre ells sindicalistes de la I-CSC, i alcaldes de la Candidatura d’Unitat Popular”, ha afegit.

La CUP considera que aquesta Vaga General s’inscriu en un marc més global de lluites que estan portant a terme moviments populars per tal de respondre a una retallada de drets socials i laborals, però també civils i polítics: recordem les recents vagues en el sector públic a Catalunya, però també les vagues generals de l’any passat que van tenir lloc com a resposta a greus escenaris repressius i a la manca de sortides polítiques als greus problemes polítics i socials que tenim plantejats. No podem tampoc deixar de subratllar les nombroses detencions i operacions policials i judicials contra moviments populars; i també totes les mobilitzacions del darrer any contra les greus restriccions a l’activitat política normalitzada al Parlament de Catalunya que impedeixen l’aplicació de lleis socials aprovades per amplíssimes majories parlamentàries, i que han arribat a la dissolució del Parlament, l’empresonament de quasi tot un govern, la negació de drets polítics a diputats electes, i negar la investidura del president volgut per la majoria parlamentària.

D’acord amb aquesta situació, la CUP no vol deixar de subratllar els contactes que han tingut lloc les darreres setmanes entre diferents forces sindicals que han estat valorant diferents propostes de mobilització i resposta a aquesta greu situació de retallada de drets socials, però també civils i polítics, i la necessitat que la classe treballadora, la classe social més solidària i generosa, pugui donar una resposta organitzada a l’alçada de la gravetat de la situació.

En aquest sentit, la CUP sempre hem defensat, i seguim defensant que per nosaltres la lluita pels drets laborals i socials està intrínsecament relacionada amb la lluita pels drets civils i polítics, inclòs, per suposat, el dret a l’autodeterminació i el seu exercici. En la mesura que l’estat utilitza la repressió per negar aquests drets civils i polítics, està negant les eines a la classe treballadora i la resta de classes populars per poder defensar i exercir tots els seus drets.

Per tots aquests motius, la CUP aplaudeix la valentia i l’audàcia de la I-CSC en convocar una Vaga General, i fa una crida a la resta d’actors sindicals, polítics i socials, a tot el teixit econòmic i veïnal solidari a sumar-se ja des d’ara a aquesta crida, i a trobar-nos per fer que sigui una autèntica jornada de lluita que aturi tot el país, i que pugui donar resposta a l’actual situació per retornar la paraula al poble, per recuperar drets, i perquè s’aturin les respostes repressives als problemes polítics i socials.

Per això, la CUP fa una Crida a la Vaga General els primers dies de febrer "per a aturar-ho tot: per l’autodeterminació, pels drets socials i laborals, i pels drets civils i polítics".