Aigua Ter Llobregat

La CGT exigeix al Departament de Territori i sostenibilitat informació sobre la “desprivatització” ATLL

La Secció Sindical de la CGT a ATLL ha denunciat públicament l’ocultisme, encobriment i secretisme per part de l’Administració i d’ATLL, en referència a la “desprivatització” de la potabilització d’aigua en alta a Barcelona. El divendres passat va presentar escrit de reclamació d’informació, al Conseller de Territori i Sostenibilitat Sr. Damià Calvet, de les condicions laborals i la situació fiscal de les treballadors i treballadores. Manifestava així el seu rebuig per les nefastes gestions que s’estan duent a terme amb els drets laborals i com a contribuents per part de la nova empresa creada pel Govern, l’Ens d’Abastament d’aigua Ter Llobregat, i per part de la Concessionària ATLL "les quals ens estan generant greus perjudicis com a treballadores", apunta el sindicat

Segons la CGT, "en data 1 de gener l’Ens d’Abastament d’aigua, el cessionari, ens va donar d’alta als treballadors i treballadores a la Seguretat Social i ATLL Concessionària, el cedent, va mantenir la nostra afiliació. Aquesta situació de doble afiliació a la Seguretat Social pot tenir repercussions i complicacions en la nostra cotització i també generar-nosobligacions fiscals. Administració i patronal estan movent els fils de la nostra vida personal imputant-nos responsabilitats de les que ni tan sols ens han comunicat, provocant-nos perjudici materials i, perquè no dir-ho, ètics. La ciutadania també es veu afectada, primer per l’ocultisme de la informació com de costum, i segon perquè aquesta situació tindrà una despesa econòmica que farà encarir el preu de l’aigua".

El sindicat espera que la seva resposta, que farà pública, no sigui de manual polític. "Desitjaríem que no contesti que el nou director de l’Ens ha informat convenientment al comitè d’empresa d’ATLL i que es va reunir amb ell el divendres passat, perquè quedarà confirmada la vulneració de l’Estatut dels Treballadors per part de l’Administració".

Així mateix, el dijous passat havia de produir-se compareixença al Parlament del conseller de Territori i Sostenibilitat per donar explicacions sobre l’ATLL i que va posposar per fer una protesta simbòlica. "En la nostra opinió la classe política té al seu abast més mitjans i eines jurídiques per lluitar contra el que creieu injust que qualsevol altre ciutadà/a, però enlloc d’això la seva estratègia passa per fer el paripé públic convenientment difós pels mèdia. De detencions de veus dissidents, okupes, artistes i pobres s’han produït al llarg de tota la història a Catalunya. Detencions de persones que no estaven d’acord amb els mateixos que ara ostenten la governació. Les excuses per defugir de les responsabilitats poden ser moltes. Recordem l’aplicació del 155, ambdetencions de la seva casta, estratègies perfectes per l’ocultisme i “fer la feina” com els convingui, la feina pels quals les/els ciutadanes/ns els paguem un suculent salari per treballar, volem subratllar-lo, per al nostre servei i bé comú", puntualitza la CGT

D’altra banda, assenyala que "el nostre dia a dia recull imatges de directius apoderats d’ATLL Concessionària que no semblen estar treballant per al servei al qual s’aferren, sinó més aviat estan preparant la seva sortida de l’empresa i organitzant l’equipament del seu proper destí laboral, que sembla ser Acciona Agua. La resta de directius continuen als seus despatxos, guardant silenci sobre les condicions dels/les treballadors/es d’ATLL, gaudint dels seus privilegis que han incrementat any rere any i que possiblement estiguin negociant amb l’Ens públic. En definitiva, sembla ser que la direcció de l’empresa no té la seva raó de ser".

Segons el sindicat, "portem anys de conflictes i abusos, des que érem públics fins l’anunci de la privatització, mentre hem estat privats i ara amb la seva reversió. Primer perquè no hi havia líquid per les nostres nòmines, que l’empresa tenia pèrdues i per això s’havia de privatitzar. Quan es va privatitzar va haver-hi mangoneo al concurs, desprès frau durant la gestió privada, i finalment en la reversió a pública sense informació, trepitjant els nostres drets com a persones i treballadores. Estem realment fartes de tants incompetents en la gestió, de tanta desídia, de tanta immundícia propagandística".