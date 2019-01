refugiades i migrades

El col·lectiu feminista la Ruda aporta 1.100 euros a una casa d’acollida per a persones refugiades i migrades

L’Assemblea Feminista La Ruda enviarà a finals d’aquest mes de gener la quantitat de 1.100 euros a una casa d’acollida de persones refugiades i migrades situada a la ciutat d’Atenes, a Grècia. La casa és un espai on les persones que arriben a Europa fugint de conflictes bèl·lics i intentant assolir qualitat de vida troben un refugi. Allà s’ofereix menjar i sostre a molta gent que es troba sense res i passa les nits al carrer.

L’espai on es destina l’import, provinent dels beneficis del Calendari de Bruixes 2019 que l’assemblea ha elaborat amb la col·laboració de 13 artistes, també organitza activitats d’inserció social i de caire lúdic i cultural. Actualment s’està creant un cercle d’empoderament per a dones, iniciativa especialment necessària que s’obre pas en un

context essencialment masclista.

A més, l’entitat Correm per la Terra va decidir aportar els 325€ recaptats en la seva VI Lliga solidària de curses de muntanya Gran Penedès a La Ruda, per col·laborar en la seva autogestió i contribuir al projecte de l’espai grec d’empoderament per a dones. Amb aquesta donació i una part dels beneficis del calendari la casa d’acollida podrà cobrir diverses despeses d’urgència i treballar els espais d’intercanvi i empoderament.

Durant el mes de febrer, el Casal Popular de Vilafranca acollirà una exposició amb les làmines que les 13 artistes van crear per al calendari, que es trobaran a la venda a un preu de 20 euros. Encara es poden adquirir calendaris enviant un correu electrònic a laruda.antipatriarcal@gmail.com