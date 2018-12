Ni presos ni exiliats

Vora tres mil persones fan una marxa nocturna a l'entorn de la presó de Lledoners

Un marxa nocturna encapçalada per una per una pancarta sota el lema «Free Catalonia» ha donat la volta a la presó de Lledoners fins arribar pràcticament a les portes. La mobilització l'havia convocat l'ANC.

L'entitat ha anunciat que impulsarà tota una sèrie d’accions, sempre dins l’estratègia noviolenta, per establir una estratègia compartida amb tots els actors independentistes: Govern, Parlament (partits) i societat civil; per impulsar la via unilateral, l’escenari que l’Assemblea considera més probable i l’únic que depèn de nosaltres i ens permet ser proactius; i per denunciar als organismes internacionals la situació de vulneració de drets polítics i civils dels ciutadans catalans.