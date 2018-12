La Internacional de Partits Pirates es fa ressò de la situació dels presos polítics catalans

La situació dels presos polítics catalans no ha passat desapercebuda a Europa i al món. Han estat molts els partits polítics d'arreu d'Europa que han elevat mocions i preguntes, tant a parlaments europeus com al mateix Parlament Europeu de Brussel·les, sobre els fets de l'u d'octubre o l'injust empresonament dels polítics catalans.

Ara, han estat dues iniciatives dutes a terme per partits pirates europeus les que han posat el focus en aquesta situació a Europa. Per una banda, sis eurodiputats islandesos han dut a l'Althingi (el perlament islandès) una moció de condemna a l'estat espanyol per les brutals càrregues policials i la violència de la jornada del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya ( http://icelandreview.com/news/2018/11/26/pirate-mps-condemn-spanish-response-catalan-independence-vote ). D'una altra, el Partit Pirata dels Països Baixos ha fet una crida a l'acció per tots els pirates, a través de l'organització Pirate Parties International, per participar o dur a terme accions de suport als presos polítics catalans ( https://pp-international.net/2018/11/call-to-action-dutch-pirates-challenge-the-international-community-to-promote-the-plight-of-catalan-political-prisoners/ ).