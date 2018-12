La diputada de la CUP Maria Sirvent ferida a la mà per un projectil de 'foam' disparat pels mossos

Com ha passat al matí a Girona (una manifestació ha acabat amb 40 ferits antifeixistes per les càrregues dels mossos) aquesta tarda a Terrassa s'ha convocat una manifestació antifeixista en protesta per un acte del partit d'extrema dreta Vox. La manifestació antifeixista ha comptat amb uns 800 d'assistents i ha acabat amb 15 ferits per les càrregues dels mossos d'esquadra (entre ells la diputada de la CUP Maria Sirvent que a rebut un impacte d'una bala de foam).