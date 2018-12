Primàries

Jordi Graupera guanya àmpliament les primàries a Barcelona

Jordi Graupera, guanyador clar de la votació, s’ha mostrat molt esperançat a començar una nova manera de fer política, tant a Barcelona com a Catalunya. “Les Primàries només són el mínim del mínim”, el “principi” d’un reforçament democràtic. Si no és així, ha dit, no serà possible avançar. En aquest sentit, Graupera ha advertit els partits que poden operar al marge de la gent durant un temps, però no gaire més, ja que s’ha demostrat que si es posen les urnes, la gent hi va.

Al seu torn, Adrià Alsina, segon candidat més votat, ha remarcat la intensitat de la campanya, i ha ressaltat que el més “bonic” ha estat el paper de la gent, que s’ho ha pres “molt seriosament”.

Les llargues cues formades ahir i avui ja feien preveure que les votacions de Primàries Catalunya a la ciutat de Barcelona serien de rècord. I avui, resultats en mà, s’ha tornat a confirmar. Amb 10.000 votants, Primàries Catalunya s’han convertit en el procés de primàries més participatiu que s’ha produït mai a Catalunya. Un èxit rotund que culminarà la setmana vinent amb la votació de la segona volta, des de les 16 h del proper divendres, 21 de desembre, fins a les 20 h del diumenge, 23 de desembre.

En una roda de premsa feta aquest vespre a la seu de l’Assemblea, s’han donat a conèixer els resultats. Més de 10.000 persones hi han participat; 9.733 vots han estat vàlids. Els dos candidats més votats han estat Jordi Graupera, amb més de 7.700 vots, i Adrià Alsina, amb gairebé 2.000. Com que Graupera ha superat el 50% dels vots, serà cap de llista a la segona volta, que només comptarà amb una urna, que serà únicament per decidir l’ordre, i amb una papereta on es podran votar 12 dels 36 candidats més votats a la primera volta.

Cal fer les coses d’una nova manera

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha recordat que l’entitat ha impulsat aquest procés perquè cal demostrar que, si es vol fer una República catalana és per fer les coses d’una manera diferent, i ha afirmat que una manera d’ampliar la base és demostrar que els independentistes volen trencar amb aquelles “mancances” de qualitat democràtica que s’arrosseguen des de la transició espanyola i que el Parlament autonòmic català ha estat incapaç de canviar. Per això, Paluzie ha dit que, amb aquest mecanisme s’ha de demostrar que a la República catalana caldrà fer una llei electoral que apropi molt més els electors i els electes.

Finalment, Palzuie ha animat tothom a participar a la segona volta, que ha considerat “tant important com la primera”.

Anna Arqué, representant de Primàries Barcelona, també ha marcat la jornada d’avui com un inici d’una manera “nova” de fer política, en la qual la ciutadania es responsabilitza de la “relació” elector-electe, i també de crear “dinàmiques i eines” de fiscalització per fer que els mandats electorals acabin sent efectius.