Migrades

Guanyem Badalona reclama la reobertura immediata del Punt d’atenció a les persones nouvingudes

La formació denuncia l’abandonament de la zona sud de Badalona per part de l’actual govern i presenta una moció al proper Ple reclamant-ne la reobertura immediata i la recuperació d’altres serveis retallats com les activitats extraesolars

Guanyem Badalona en Comú presentarà una moció al proper Ple reclamant que reobri el punt d’atenció a les persones nouvingudes de manera immediata buscant fórmules per a garantir la realització del servei mentre es regularitza la situació administrativa. De totes maneres, la formació recorda que hi ha molts més serveis que estan retallant-se o en perill, com les activitats extraescolars que s’oferien des del Consorci de Badalona Sud o el punt de col·lapse al qual estan arribant els serveis socials

Dolors Sabater, exalcaldessa i presidenta del grup municipal, ha lamentat que ‘el govern sorgit de la moció de censura hagi abandonat la zona sud de la nostra ciutat i hagi causat aquestes retallades en els serveis d’uns barris amb tanta complexitat a la vora de les festes de nadal. Una prova més que l'actual alcalde està més preocupat en fer campanya i encenent decoracions i llums que en governar per tothom".

La moció cita exemples de com, segons l'organització, ‘la gestió política dels darrers mesos ha significat un pas enrere en participació ciutadana, ja que des del passat mes de juliol de 2018, tan sols s’ha celebrat un Consell d’Entitats del Districte. Tampoc s’ha convocat la Comissió d’Èxit Educatiu, que treballa en favor dels valors de l’educació i contra l’absentisme escolar, ni la Taula de Convivència, de manera que ha quedat congelada la campanya de sensibilització de la neteja, que ja havia estat presentada i aprovada a la pròpia Taula.

A més, també destaquen que ‘la deriva i retrocés dels serveis municipals i l’atenció a les persones, és especialment preocupant si tenim en compte la situació socio econòmica d’una bona part de la població del Districte 6, molt necessitada d’atenció social. La problemàtica afecta greument a drets bàsics i essencials, com el dret a l’habitatge, amb desnonaments quasi a diari, i els subministraments bàsics, afectats especialment a l’hivern per talls a l’electricitat.’