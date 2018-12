'Casa nostra, casa vostra'

'Casa nostra, casa vostra', juntament amb altres entitats, ha impulsat de nou la campanya '#BaltasarDeVeritat' per demanar als ajuntaments i comissions de reis que busquin persones negres per fer de Baltasar i de patges i deixin de pintar-los.

Tradicionalment, a Catalunya i a la resta de l’Estat, el rei Baltasar, el negre, l’han representat persones blanques amb la cara pintada de negre, persones embetumades. Aquesta pràctica, que internacionalment es coneix amb el nom de blackface, té un origen colonialista i racista. Casa nostra, casa vostra, juntament amb altres entitats, fa una crida als organitzadors de les cavalcades d’arreu de Catalunya perquè deixin de pintar de negre reis i patges, i perquè siguin les persones negres les qui representin aquests papers. És per això que personalitats com Sey Sisters o Neus Ballbè (Super3) demanen en aquest vídeo la fi d’aquesta pràctica racista. Entre els col·lectius col·laboradors del comunicat hi són també altres testimonis, infants i adolescents, que no acudeixen al principal acte del dia de Reis perquè senten que Baltasar pintat els caricaturitza.

Amb l’objectiu d’acabar amb aquest antic costum a tots els municipis del país, la campanya #BaltasarDeVeritat demanarà als ajuntaments i comissions de reis que busquin entre el seu veïnat persones negres per fer de reis i patges, i que comuniquin la seva adhesió a la campanya a través de les xarxes socials i canals de comunicació amb el hashtag #BaltasarDeVeritat.

En aquesta edició, Girona i Reus s'han sumat a la campanya. Dues ciutats de més 75.000 habitants que no ho havien fet fins ara. En canvi, en molts altres municipis el rei Baltasar és ja des de fa més d’una dècada un veí negre. És el cas de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Badalona, Tarragona, Lleida, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Rubí i Sant Boi de Llobregat, entre d’altres.

