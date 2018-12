Fotografia

El Casal Popular Sageta de Foc inicia un concurs de de fotodenúncia: " Una altra mirada de Tarragona"

El Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona (C/La Nau, 11) aposta per la cultura popular com a element de crítica, reivindicació i transformació social i l'art com a eix vertebrador de la nostra societat. És per això que ha organitzat el concurs de de fotodenúncia.

Un concurs de fotografia enfocat en la foto denúncia de la situació als barris i carrers de la ciutat, amb el nom de: Una altra mirada de Tarragona on volem denunciar o visualitzar la situació real als nostres carrers.

D'aquesta manera els participants poden presentar una fotografia durant el mes de desembre i aquestes seran exposades al mateix casal durant el mes de gener. Seran les persones que passin pel Casal les que podran votar les fotografies exposades per decidir la guanyadora.

Les bases es troben al blog del casal i les fotografies es podran enviar al correu electrònic activitats.sagetadefoc@gmail.com