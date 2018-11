Per la República

Poble Lliure reuneix diferents veus de l’independentisme i les esquerres per a debatre estratègies conjuntes

Poble Lliure ha organitzat unes noves Trobades Independentistes, un espai de debat i formació que durant molts anys havia organitzat el Moviment de Defensa de la Terra (MDT). L’última edició va ser la vint-i-setena, celebrada el febrer de 2013 a Poblenou del Delta.++

En aquesta XXVIII edició, s’organitzaran cinc taules de debat al voltant de qüestions prioritàries per al moviment independentista: l’anàlisi del moment que viu l’Estat espanyol, les perspectives de canvi en els diferents territoris dels Països Catalans, el treball internacional a favor de l’autodeterminació i la independència, el municipalisme i la necessària unitat d’acció a favor de la República Catalana.

Per a construir un debat ric en punts de vista, les Trobades comptaran amb més amplitud de participants que mai: hi participaran representants de la CUP, d’ERC, de Junts per Catalunya i de les entitats sobiranistes, així com un ampli ventall de veus que treballen en l’àmbit internacional i en el municipalisme (veure annex a continuació).

Poble Lliure destaca que aquestes Trobades responen a la necessitat d’espais de debat per a esbossar estratègies conjuntes cap a la República Catalana i les dels Països Catalans. Tindran lloc a Sant Martí de Sesgueioles els dies 1 i 2 de desembre.

Aquí teniu l'enllaç al programa: https://drive.google.com/file/d/1C98rEXMBisfBuL0sMpGs654rlWpMGwWw/view