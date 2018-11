Reflexió i debat

Sant Martí Sesgueioles acull les XXVIII Trobades Independentistes

Tindran lloc els propers 1 i 2 de desembre a la Casa de colònies El Molí de la Roda en terme municipal de Sant Martí de Sesgueioles a la comarca de l'Anoia.

Amb l’objectiu d’avançar en l’anàlisi del moment actual i d’esbossar estratègies cap a la República Catalana i dels Països Catalans, Poble Lliure ha organitzat una nova edició de les Trobades Independentistes que es van començar a celebrar fa quaranta anys. L'objectiu és el d'escoltar veus de diferents espais polítics i de diferents lluites d’alliberament, reconeixent la pluralitat de l’esquerra i de l’independentisme. S'han organitzat cinc taules de debat. Veure el PROGRAMA

Es parlarà del moment actual a l’Estat espanyol i es farà amb representants de Sortu, del Movemento Galego al Socialismo, de Comunistes de Catalunya, i Blanca Serra, entre d’altres.

També es reflexionarà sobre quines són les millors estratègies per a fer créixer la lluita independentista arreu dels Països Catalans, amb veus de Catalunya Nord, del País Valencià, de les Illes i d’Aran, a més de Ferran López.

La dimensió internacional serà debatuda amb representants d’entitats com l’ANC, Òmnium, els CDR, Ítaca i el CIEMEN.

El municipalisme com a camp de batalla clau per avançar cap a la independència també serà un dels àmbits de discussió, amb representants de la CUP, d’altres candidatures que treballen en l’àmbit de la unitat popular i també amb Albano Dante Fachin.

Finalment, es prefuntarà a totes les organitzacions i entitats independentistes per la necessitat de tenir una estratègia de ruptura que serveixi per avançar i permeti reconstruir la unitat d’acció. Es parlaà amb Elisenda Paluzié, Marcel Mauri, Aurora Madaula, Anna Caula i Sergi Perelló, a més dels representants dels CDR i la CUP.

Les trobades tindran lloc els propers 1 i 2 de desembre a la Casa de colònies El Molí de la Roda en terme municipal de Sant Martí de Sesgueioles a la comarca de l'Anoia. S’hi pot arribar en vehicle propi o en tren fins a Sant Martí de Sesgueioles (R12), amb aquesta opció us vindran a recollir en cotxe.

Les places són limitades, per tant us demanem que us inscriviu el més aviat possible i les inscripcions es tancaran el 27 de novembre a les 23:59h, o bé fins exhaurir les places. FORMULARI D'INSCRIPCIÓ