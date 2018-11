Pensionistes

Concentracions de pensionistes cada dilluns a les places sota el lema "Els dilluns al sol"

La Marea Pensionista de Catalunya convoca concentracions tots els dilluns a les places sota el lema "Els dilluns al sol", per plantejar tot un seguit de reivindicacions: A Barcelona, la concentració és a les 10h a plaça de la Universitat.



- Que les pensions es contemplin als Pressupostos Generals de l'Estat com una despesa més, sense eliminar quotes del treball, més aviat recuperant-les i amb les cotitzacions recuperar el fons de reserva de la Seguretat Social.

- Reimplantar un model de revaloració automàtica de les pensions en relació a l'IPC per assegurar el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, començant per l'1,9% perdut en 2012.

- Jubilació als 65 anys.

- Dret als subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas).

- Eliminació de tot tipus de co- o re-pagament.

- Ens oposem a la privatització de tots els serveis públics i especialment als quals atenen la gent gran.

- Estem per la defensa i millora de l'actual model de pensions publiques, per avançar cap a un model de pensió i salari mínim per sobre dels 1000 €.

- Derogació de l'actual sistema de cobertura de llacunes de cotització, durant el període de càlcul de les pensions, que pot arribar a representar en alguns casos, fins a un 38,10% menys en la pensió, en relació a la legislació anterior a agost de 2.011

- Incorporació a partir de l'1 de gener de 2.016 al Règim General de la Seguretat Social a les/us empleades/us de la Llar, amb totes les conseqüències, inclosa la prestació per desocupació i la cobertura de llacunes de cotització.