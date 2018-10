Ensenyament

USTEC·STEs no participa a la comissió de seguiment del decret de plantilles

El passat 29 de setembre, a la mesa sectorial de personal docent no universitari, el Departament d’Ensenyament va demanar als sindicats que tal i com els ho va demanar a la darrera mesa del curs els donéssim els noms representats a la Comissió de Seguiment del Decret de Plantilles.

Les persones presents a la mesa d’USTEC·STEs, tot i que altres sindicats van manifestar la seva voluntat de ser-hi, van dir que aquest afer s’havia de debatre dins el sindicat abans de donar una resposta. Avui el Secretariat Nacional d’USTEC·STEs ha decidit no participar a la comissió de seguiment, fins i tot si es dona el cas que sigui l’únic sindicat de la mesa que se’n quedi fora. Els motius són clars:

"Tenim el Decret de Plantilles recorregut al Tribunal superior de Justícia de Catalunya; entenem que la participació en aquesta comissió legitima un sistema de provisió de places i de perfilar llocs de treball que considerem arbitrari o, en el millor dels casos, poc garantista i que erosiona la democràcia i la salut laboral als centres de treball públics i encara confiem en que, si el TSJC no ens dona la raó, el decret de plantilles caurà pel seu propi pes, ajudat per la pressió que farem des del professorat".

A més a més, el sindicat manifesta que "la provisió de places públiques s’ha de guiar pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i transparència. El mètode d’entrevista per cobrir places perfilades o les substitucions en quatre dels deu serveis territorials és de tot, menys objectiu. Suposa un retrocés en la igualtat de drets i més en concret per a les dones que poden ser, i de fet en alguns casos ja en són, discriminades pel fet de ser mares o per estar embarassades. Està generant molt malestar per la competitivitat que genera en els claustres per poder ser «l’elegit»".