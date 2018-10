Ensenyament

Presentació de la Sectorial d’Ensenyament de la Intersindical CSC

La diversitat a l’escola (que algú l’exposa com un problema) s’ha de concebre com una riquesa perquè l’objectiu de l’escola és justament ajudar a gestionar la diversitat, ajudar les persones que surten de l’escola a analitzar críticament la societat tot recercant la justícia i la igualtat.

Amb el títol “La República comença a les aules” el sindicat Intersindical-CSC (sindicat nacional i de classe) ha exposat, el 17 d’octubre, al Pati Llimona de Barcelona, una colla d’arguments en el sentit de remarcar la importància de l’ensenyament molt especialment davant l’alternativa de la República catalana que es vol construir. Dolors Sabater (que ha estat alcaldessa de Badalona i és una docent experta en educació especial), Marc Salles (portaveu del Sindicat), Pablo Martínez (treballador del Consorci d’Educació de Barcelona) i Toni Casserres (treballador del Servei Territorial d’Ensenyament de la Catalunya Central) han exposat diferents idees que resumim a continuació.

D’una banda, la importància fonamental de la inclusió com a funció de l’escola. Essent l’escola un àmbit on tothom hi participa forçosament és el lloc on s’ha de treballar especialment perquè l’escola sigui útil a tothom, particularment si es lluita per una societat més justa. Actualment les desigualtats existents (socials, de gènere etc.) fan que l’escola no pugui ser adequadament inclusiva. L’escola ha d’ajudar a fomentar un esperit crític perquè es puguin superar les desigualtats dins la societat. Cal millorar continguts, actituds i la concepció mateixa de l’educació que, malgrat els esforços, encara arrossega massa limitacions heretades del franquisme. L’escola té l’obligació d’ajudar a compensar la desigualtat dins la societat. És important concebre l’escola com una entitat que va més enllà d’una simple peça d’un sistema educatiu reglat.

El sistema educatiu avui en ús necessita, doncs, un millorament important. Els àmbits educatius actuals no són efectius, la precarietat és gran i ni tan sols la immersió (tan elogiada, i tan necessària) no està complint la seva funció, ni podrà contrarestar la desigualtat. Sense República no es podran superar les insuficiències actuals.

La diversitat a l’escola (que algú l’exposa com un problema) s’ha de concebre com una riquesa perquè l’objectiu de l’escola és justament ajudar a gestionar la diversitat, ajudar les persones que surten de l’escola a analitzar críticament la societat tot recercant la justícia i la igualtat.

El Sindicat, especialment dins l’ensenyament, és molt important. La defensa del dret a decidir (del dret d’autodeterminació). Hi ha una base important de treballadores i treballadors molt sensibilitzats en la seva funció i aquest fet fa encara especialment necessari reforçar una estructura sindical a l’ensenyament. La funció de l’ensenyament i les condicions de treball constitueixen unes tasques que necessiten, de manera peremptòria, la mobilització i l’organització del sector. Es recorda que el Sindicat, Intersindical-CSC, defensa l’ensenyament públic; i des del punt de vista dels seus associats, defensa igualment les treballadores i els treballadors de l’escola pública, com de la concertada.