Poble Lliure "dóna la benvinguda" al Consell de la República però "de moment’, no s’implicarà"

Poble Lliure ha donat la benvinguda al Consell de la República en una piulada realitzada aquesta tarda. El Consell es presentarà el 30 d'octubre al Palau de la Generalitat. Tot i així, la piulada remarca que no es quedi, només, en una qüestió retòrica". Aquesta és una de la raons per les quals Poble Lliure restarà a la expectativa i no s’implicarà ni en aquest organisme ni en el Fòrum Cívic Constituent.

Per la seva banda, el president Quim Torra ha donat les gràcies a ERC, PDeCAT, JuntsxCat, Demòcrates, ANC, Òmnium, AMI i ACM per la reunió on s'a posat fil a l'agulla el Consell. Una de les peces clau de l’acord de legislatura.