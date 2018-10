Per a la República

Poble Lliure afirma que l’independentisme no té estratègia ni direcció política

Per a la formació, la repressió ha impedit una anàlisis rigorosa i autocrítica dels encerts i errors de l’etapa anterior

Poble Lliure ha afirmat, a través d’un comunicat, que actualment el moviment independentista es troba desorientat i dividit, i atorguen aquesta situació a la repressió de l’estat.

L’organització creu que la repressió també ha impedit una anàlisi rigorosa i autocrítica dels encerts i errors de l’etapa anterior, la que ens portà a les victòries del 1-O i el 3-O, que després no es van voler o poder consolidar. Enlloc d’això, augmenta el ressentiment entre les forces independentistes.

Per altra banda, “l’independentisme es troba sense una direcció política que pugui situar un nou horitzó per a trencar amb l’Estat” així ho valora el conjunt del Secretariat Nacional de Poble Lliure, els quals també afegeixen que en una situació “d’anar fent” i amb només la carta dels judicis per jugar.

Diuen que “tot això no se soluciona (només) amb la proposta de canviar els lideratges vigents per uns altres.”, apuntant així cap a ERC, justificant que “potser per posició de classe i per acomodament institucional, s’estan limitant a gestionar l’autonomia.”

Des de Poble Lliure estan convençuts que sense unitat de l’independentisme a nivell estratègic, que no vol dir uniformitat, serà impossible la consecució de la República, i que plantejar avui en dia unes eleccions és una fugida endavant, doncs anar-hi sense acordar un principi de coordinació estratègica podria ser un fracàs.

La formació independentista continua posant sobre la taula propostes estratègiques per avançar com; el Congrès Nacional del Poble Català(CNPC), una defensa política unitària dels judicis, desplgar l’Assemblea d’Electesi el Consell per la República, iniciar el procés constituent, enfocar les eleccions municiapls per avançar en majories republicanes i d’esquerres, i organitzar el boicot a l’íbex35entre d’altres, com també desplegar una estratègia apropiada a les Illesi el País Valenciàper la lluita pel dret a decidir.