Per la mobilització i la desobediència civil al carrer. Contra la criminalització del moviment independentista

Els cossos i forces de seguretat de l’Estat espanyol són qui exerceixen la violència, gràcies al monopoli de la violència legítima de l’Estat, que és qui ostenta el poder i en fa un ús abusiu.

És un error que determinats sectors de l’independentisme hagin qualificat les darreres mobilitzacions de “violentes”. Fer-ho implica adoptar el mateix discurs de criminalització i banalització de la violència dut a terme per l’Estat espanyol contra el moviment independentista.

Els responsables polítics dels Mossos d’Esquadra, així com tota la cadena de comandaments, haurien de fer una reflexió profunda de quin és el paper que els pertoca assumir en la present fase de construcció de la República catalana, i més encara en l’escenari actual d’expansió de l’extrema dreta.

La implementació de la República catalana serà possible a través d’un programa de desobediència civil no-violent, organitzat i consensuat amb tots els actors, que s’enfronti a la violència intrínseca de l’Estat espanyol, el qual utilitza i utilitzarà el monopoli de la violència com a única via per aturar les aspiracions legítimes d’autodeterminació del poble català.

El debat sobre la violència en els termes plantejats actualment forma part de l’estratègia de desviar l’atenció de l’objectiu principal, la independència, i de fer-nos caure en debats estèrils dintre del propi moviment.

Per tant, apostem per:

La desobediència civil no-violenta com a eina estratègica per assolir la República catalana.

Plantejar la no-violència com l’alternativa a una acceptació passiva de l’opressió. Creiem fermament que la no-violència ens permetrà implementar una República catalana amb uns espais de poder més repartits, sense odi ni venjances, amb una inclinació menor cap a la violència futura i amb uns resultats més satisfactoris i permanents.

Condemnar i aïllar totes aquelles declaracions que intentin criminalitzar l’independentisme tot fent una banalització i una ampliació abusiva i tendenciosa de la concepció de la violència.