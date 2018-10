12-0/6-D

La Intersindical-CSC promou que els treballadors no facin festa ni el 12 d’octubre ni el 6 de desembre

La Intersindical - CSC ha analitzat les possibilitats de treballar els dies 12 d’octubre i 6 de desembre (festius que l’estat espanyol imposa a tot el territori tant per als centres de treball del sector públic com privat) i les possibilitats de negociació entre la patronal i els treballadors.

Tot i que les possibilitats d’aconseguir treballar aquestes dates són molt baixes i que a més en molts casos els calendaris escolars i la conciliació laboral i familiar dificulten canviar aquestes dates, s’han trobat diversos mecanismes per fer-ho d'acord amb la normativa vigent, que en general se centren en la voluntat de l’empresa o institució a negociar amb el personal poder treballar i trobar alternatives per compensar aquest festiu.

Per la Intersindical - CSC s’ha posat de manifest que són molts els treballadors i treballadores que no volen fer festa en aquestes dates, donat que representen commemoracions allunyades del sentit de moltes persones i que es neguen a celebrar dates relacionades amb genocidis supremacistes, en el cas del 12 d’octubre, o les vulneracions de drets individuals i col·lectius pel poble de Catalunya, en cas del 6 de desembre.

El sindicat facilita un model de document per demanar al vostre centre de treball que tant el 12 d’octubre com el 6 de desembre us deixin treballar, us el podeu descarregar aquí